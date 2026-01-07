Anche il video musicale è stato creato con l'intelligenza artificiale. Immagine: Tiktok

Una canzone gospel generata dall'intelligenza artificiale è diventata virale. Musicisti come Charlie Puth e il produttore Pele Loriano hanno reagito in modo sorprendentemente calmo: per loro la profondità emotiva della musica rimane un'impresa umana.

Samuel Walder Samuel Walder

Hai fretta? blue News riassume per te Un remix di «Thong Song» generato dall'IA è diventato virale su TikTok, ma musicisti come Charlie Puth e il produttore Pele Loriano sottolineano che la vera musica vive dell'imperfezione e dell'emozione umana.

Nonostante la crescente presenza dell'IA nell'industria musicale, gli esperti la considerano uno strumento utile piuttosto che un sostituto della creatività e delle esperienze dal vivo.

La sorpresa e l'emozione restano fondamentali per un successo, indipendentemente dal fatto che la canzone sia stata scritta da esseri umani o da macchine. Mostra di più

Nel 2023 i Guns'n'Roses salirono sul palco di Berna. Axl Rose ha cantato per due ore intere il repertorio della band. Slash, con il suo cappello a cilindro, ha sfoggiato i suoi migliori assoli di chitarra. I fan erano entusiasti.

All'epoca nessuno avrebbe mai pensato che l'IA potesse superare una band come quella.

Ora è diverso. Una canzone ha spopolato su Tiktok: la cosiddetta «Thong Song» del cantante pop americano Sisqo è stata reinterpretata dall'IA in una versione gospel. La canzone ha centinaia di milioni di visualizzazioni.

Non si sarebbe mai pensato che una canzone generata dall'IA potesse diventare un tale successo. I critici sostengono che l'IA non potrà mai sostituire completamente i musicisti.

Dopo tutto quest'ultima non può salire su un palco e ispirare migliaia di fan. Anche l'espressione «abbastanza vicino da toccare» probabilmente non sarà mai usata per una canzone simile.

La musica vive di imperfezioni

Una persona che non teme di essere sostituita dall'IA è la star mondiale e cantautore Charlie Puth. I suoi successi, come «See You Again», sono famosi in tutto il mondo.

In un breve video pubblicato su TikTok a ottobre, il musicista ha spiegato perché non crede che l'IA prenderà mai il sopravvento sull'industria musicale.

«La musica creata dagli esseri umani vive di imperfezioni ed è questo che la rende così speciale». La musica generata dall'IA invece è troppo perfetta.

Secondo l'artista la batteria suona noiosa e piatta. Per esempio c'è un errore nella canzone dei Beatles «Hey Jude». «Paul McCartney dice "oh f****** hell" perché suona l'accordo sbagliato a 2 minuti e 58 secondi», dice Puth.

Ci sono anche imperfezioni in alcune canzoni di Sting. Come ad esempio nell'introduzione a pianoforte di «Roxanne». L'errore si sente chiaramente.

«Non sono in preda al panico»

L'IA non è più un tema del futuro nell'industria musicale: è qui per restare. Il produttore musicale zurighese Pele Loriano, che ha co-prodotto «The Code» di Nemo, è d'accordo quando gli viene chiesto da blue News.

«Trovo lo sviluppo molto eccitante. Me ne occupo ogni giorno». Per lui una cosa è chiara: «Come tutti gli altri settori, anche quello musicale deve confrontarsi con l'IA».

Loriano ha già ascoltato alcune canzoni generate dall'IA. Il produttore ritiene che «The Song» «è incredibilmente bella perché evoca emozioni. Tutto ciò che evoca emozioni nelle persone di solito viene ascoltato e percepito come buono».

E mantiene la calma: «Non sono in preda al panico per il fatto che l'IA ci sostituirà. Penso che possa servire come strumento nella vita di tutti i giorni».

È fondamentale che le persone comprendano gli strumenti, soprattutto quando la produzione deve essere rapida nell'industria musicale: «Chi deve produrre rapidamente dovrebbe conoscere i programmi e imparare a usarli. Alcuni lo stanno già facendo».

Chi suscita emozioni ha la possibilità di diventare una hit

E cosa fa di una hit un successo, con o senza IA? «Un successo è tale se è un successo, come si dice nell'industria musicale», dice Loriano.

Per lui sono necessari soprattutto momenti di sorpresa e di emozione: «Ogni volta che qualcosa è sorprendente o fa provare qualcosa alle persone, ha un potenziale di successo. Credo che questa canzone abbia questo potenziale».

La sua quintessenza: «Alla fine, nella musica sono sempre le emozioni a contare. E se riesci a scatenare emozioni in qualsiasi modo, la gente le ascolterà».

Loriano ritiene che l'IA non sostituirà nemmeno le persone dal vivo. Al contrario: «Trovo entusiasmante che Giappone e Corea, che sono molto avanti in termini di tecnologia, si affidino ancora a CD e concerti. Lì il fanboom è ancora una parte importante della cultura musicale».

E ancora: «Penso che l'esperienza di un concerto sia una cosa insostituibile». E fa un paragone con il mondo del cinema: «Lo paragono ai servizi di streaming, ma c'è ancora gente che va al cinema».