Un mito da sfatare Strappare un capello bianco ne fa spuntare altri? La risposta degli esperti

Covermedia

29.9.2025 - 16:00

Gli hairstylist di Fresha spiegano che strappare un capello bianco non provoca la comparsa di altri. Ecco perché il grigio appare, come gestirlo in modo sicuro e quali abitudini e alimenti possono aiutare a rallentarlo.

Covermedia

29.09.2025, 16:00

29.09.2025, 16:12

Strappare un capello bianco non farà comparire un esercito di nuovi capelli grigi.

A dirlo sono gli hairstylist della piattaforma Fresha, leader nelle prenotazioni per i saloni di bellezza, che vogliono mettere fine a uno dei miti più diffusi tra chi affronta i primi segni dell'invecchiamento dei capelli. 

«Strappare un capello non fa apparire altri grigi – la biologia non funziona così», spiegano gli esperti. «Quello che può succedere, invece, è danneggiare il follicolo stesso. Col tempo, lo strappo ripetuto può indebolire la ricrescita o, in alcuni casi, causare la perdita definitiva del capello in quell'area».

Perché i capelli diventano grigi

 Il colore dei capelli dipende dalla melanina, il pigmento che li colora. Con l'età, i follicoli perdono gradualmente questa sostanza e il capello diventa grigio o bianco. La genetica è il fattore principale, ma stress, fumo e carenze nutrizionali possono accelerare il processo.

Come gestire i primi capelli bianchi

Gli hairstylist di Fresha consigliano soluzioni sicure e creative invece della pinzetta:

Mascherare senza danneggiare: tinte semi-permanenti o permanenti, oppure riflessi strategici, possono coprire i capelli bianchi senza stressare i follicoli.

Giocare con il taglio o la riga: un'acconciatura studiata può rendere meno evidenti i primi segni di incanutimento.

Valorizzare il grigio: sempre più clienti scelgono di esaltare i capelli bianchi con trattamenti di gloss o tonalizzazioni, per un effetto naturale e luminoso.

L'alimentazione può aiutare?  Pur non potendo cambiare la genetica, una dieta equilibrata sostiene la salute dei capelli e può rallentare l'incanutimento precoce.

Alcuni alimenti chiave includono:

  • Verdure a foglia verde scuro (spinaci, cavoli, broccoli), ricche di ferro e vitamine B;
  • Uova, fonte di vitamina B12 e biotina;
  • Frutta secca e semi, ricchi di rame, zinco e selenio;
  • Pesce azzurro (salmone, sgombro), per omega-3 e salute del cuoio capelluto;
  • Frutti di bosco, antiossidanti contro lo stress ossidativo;
  • Cioccolato fondente, sorprendente fonte di rame legato alla pigmentazione.
«Alimentazione, gestione dello stress e cura del cuoio capelluto non impediranno i capelli bianchi per sempre, ma possono ritardarne la comparsa e mantenere la chioma più sana», concludono gli esperti di Fresha.

