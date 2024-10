Una dieta sana può contribuire a promuovere la salute dei capelli.

Se non conducete uno stile di vita sano, è probabile che i vostri capelli stiano soffrendo.

Apportare alcune semplici modifiche alla vostra routine quotidiana può migliorare la salute dei vostri capelli.

Katie Allan, hairstylist delle celebrità e fondatrice di MAYFIVE Hair, condivide i suoi consigli per ottenere ciocche più sane e folte.

Concentratevi su una dieta sana

Una dieta equilibrata è essenziale per avere capelli sani e forti.

«La salute dei capelli inizia dall'interno, quindi mantenere una dieta equilibrata è fondamentale. Mangiare alimenti ricchi di proteine, ferro, acidi grassi omega-3 e vitamine (come A, C, D ed E) può favorire la crescita e lo spessore dei capelli», spiega Katie. «Cibi come uova, pesce, noci, semi, verdure a foglia verde e bacche sono particolarmente benefici per la salute dei capelli».

Aggiunge: «Anche l'idratazione è fondamentale, perché aiuta a mantenere il cuoio capelluto sano e favorisce la crescita generale dei capelli».

Cura del cuoio capelluto

Un grosso errore che potreste commettere è trascurare il cuoio capelluto.

«Un cuoio capelluto sano è la base per una chioma più folta», afferma l'esperta. «Un massaggio regolare del cuoio capelluto può stimolare la circolazione sanguigna e favorire la crescita dei capelli. L'uso di oli naturali come l'olio di cocco, l'olio di ricino o l'olio di rosmarino per un massaggio delicato può nutrire il cuoio capelluto e rafforzare i follicoli dei capelli».

Evitare i danni da calore

L'uso di apparecchi come piastre e bigodini può danneggiare i capelli.

«L'uso eccessivo di strumenti per lo styling a caldo può indebolire i capelli e portare a un assottigliamento nel tempo», avverte l'hairstylist. «Quando possibile, lasciate che i capelli si asciughino all'aria e adottate acconciature naturali. Se lo styling a caldo è necessario, utilizzate sempre uno spray termoprotettivo».

Rifiniture regolari

Tagliare i capelli ogni pochi mesi è un ottimo modo per mantenerli sani.

«Una spuntatina regolare aiuta a eliminare le doppie punte e a prevenire l'assottigliamento dei capelli. Tagliarli ogni 6-8 settimane può favorire una crescita più sana», consiglia Katie. «Spazzolare i capelli con un pettine a denti larghi e districarli con delicatezza può ridurre al minimo le rotture e la perdita di capelli, contribuendo a un aspetto più corposo».

