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Una revisione di oltre 160 studi mette in discussione una strategia diffusa tra gli sportivi di resistenza: per sostenere la performance durante sforzi prolungati potrebbero bastare quantità molto più basse di carboidrati rispetto a quanto consigliato finora.

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Prima di una gara molti atleti di resistenza aumentano drasticamente il consumo di pasta, riso o pane.

Questa pratica, nota come carico di carboidrati, serve a riempire al massimo le riserve di glicogeno nei muscoli. L'idea è semplice: più energia immagazzinata significa maggiore resistenza durante lo sforzo.

Per decenni questo approccio è stato considerato uno standard nella nutrizione sportiva. Tuttavia, una revisione scientifica su oltre 160 studi suggerisce che la realtà potrebbe essere più complessa.

La glicemia come fattore chiave

Secondo gli autori, il fattore decisivo per il calo delle prestazioni non sarebbe tanto l'esaurimento delle riserve di glicogeno nei muscoli, quanto il livello di glucosio nel sangue. Quando la glicemia scende troppo, il sistema nervoso attiva una sorta di meccanismo di protezione che riduce l'intensità dello sforzo.

Nel sangue circolano infatti solo circa cinque grammi di glucosio, una quantità piccola ma fondamentale soprattutto per il cervello. Se questo valore diminuisce eccessivamente durante l'attività fisica, l'organismo reagisce limitando la prestazione.

Per questo motivo non è sempre necessario assumere grandi quantità di carboidrati durante l'esercizio. Molte linee guida suggeriscono fino a 60-90 grammi all'ora nelle attività di lunga durata. La nuova analisi indica invece che, in molti casi, 15-30 grammi all'ora possono essere sufficienti per mantenere stabile la glicemia e prevenire un calo della performance.

La flessibilità metabolica, un elemento centrale

Quantità più elevate non sono sempre vantaggiose e possono avere effetti indesiderati. Alcuni studi segnalano, ad esempio, un aumento dei disturbi gastrointestinali durante lo sforzo e una riduzione della capacità del corpo di utilizzare i grassi come fonte energetica.

Un altro elemento importante riguarda la cosiddetta flessibilità metabolica, cioè la capacità dell'organismo di passare da una fonte di energia all'altra. Alcuni atleti allenati riescono a utilizzare i grassi in modo molto efficiente anche durante sforzi intensi, riducendo la dipendenza dai carboidrati.

I carboidrati servono comunque

Questo non significa che i carboidrati non siano utili nello sport. Rimangono una fonte energetica importante, ma la ricerca suggerisce che il loro ruolo principale durante l'attività prolungata sia quello di stabilizzare la glicemia, più che riempire completamente le riserve muscolari.

Gli esperti sottolineano infine che le esigenze variano da persona a persona. Durata e intensità dell'allenamento, livello di preparazione e caratteristiche metaboliche individuali influenzano il fabbisogno reale di carboidrati. Per questo motivo le strategie nutrizionali dovrebbero essere sempre personalizzate.