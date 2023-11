È noto che il CBD aiuta a ridurre le infiammazioni e gli arrossamenti.

Esistono diversi modi per utilizzare il CBD, ad esempio inserendolo nella propria routine di cura della pelle.

Agnieszka Kozlowska, proprietaria di Miracle Leaf, un negozio di integratori e CBD del Regno Unito, ha spiegato i benefici dell'uso dei prodotti di bellezza a base di CBD e come utilizzarli efficacemente.

Ridurre l'infiammazione e lenire la pelle

Secondo l'esperta, i prodotti di bellezza e per la cura della pelle a base di CBD, come creme idratanti e sieri, possono aiutare a ridurre l'infiammazione e a lenire la pelle.

«Il CBD è noto per le sue proprietà antinfiammatorie e antiossidanti che possono aiutare a ridurre il rossore e a lenire la pelle irritata, perfetto per chi ha la pelle sensibile o a tendenza acneica», spiega Agnieszka. «Può aiutare a combattere lo stress ossidativo e a proteggere la pelle dai danni ambientali, oltre a prevenire linee sottili e rughe».

Una pelle idratata e regolare la produzione di olio

Agnieszka osserva anche che il CBD può aiutare a mantenere la pelle idratata e potrebbe persino aiutare a regolare la produzione di olio della pelle.

«Il CBD può aiutare a trattenere l'idratazione e a migliorare l'elasticità della pelle, rendendolo un'aggiunta preziosa a creme e sieri idratanti. Alcuni studi suggeriscono che il CBD può regolare la produzione di olio e ridurre l'infiammazione delle ghiandole sebacee, aiutando potenzialmente a gestire l’acne».

Solo canapa coltivata biologicamente

Per quanto riguarda la scelta dei prodotti a base di CBD, l'esperta raccomanda quelli che utilizzano canapa coltivata biologicamente.

«Dovete assicurarvi che il CBD provenga da canapa coltivata biologicamente. Cercate prodotti che siano stati sottoposti a test di terze parti per verificarne la purezza e la potenza», consiglia Agnieszka. «Optate per prodotti con ingredienti puliti e naturali ed evitate quelli che contengono additivi potenzialmente dannosi, perché potrebbero contrastare i benefici del CBD»

L'esperta aggiunge che «i prodotti a base di CBD variano in termini di concentrazione di CBD. Le concentrazioni più elevate sono in genere più potenti e possono essere più efficaci per specifici problemi della pelle».

Covermedia