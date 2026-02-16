Una nuova ricerca mostra che smettere di mangiare almeno tre ore prima di andare a letto e digiunare 13-16 ore durante la notte riduce pressione e frequenza cardiaca e migliora la risposta glicemica, anche senza tagliare le calorie.

Covermedia Covermedia

Non è soltanto cosa mangiamo a pesare sulla salute del cuore, ma quando lo facciamo.

In un'epoca in cui la cena slitta sempre più avanti e gli spuntini serali diventano routine, aumentano pressione alta, alterazioni della glicemia e obesità. Il nostro organismo, però, segue un ritmo preciso – e ignorarlo può avere conseguenze.

Una nuova ricerca pubblicata su «AHA Journals» e condotta dalla Northwestern Medicine ha osservato 39 adulti in sovrappeso, tra i 36 e i 75 anni, a rischio cardiometabolico. A un gruppo è stato chiesto di terminare l'ultimo pasto almeno tre ore prima di dormire e di mantenere un digiuno notturno di 13-16 ore; l'altro si è fermato a 11-13 ore. Nessuno ha ridotto le calorie. Tutti hanno abbassato le luci serali per favorire il ritmo sonno-veglia.

Dopo alcune settimane, nel gruppo con digiuno prolungato la pressione notturna è scesa del 3,5% e la frequenza cardiaca del 5%. È aumentata anche la variabilità della frequenza cardiaca, indice di un sistema nervoso più equilibrato. Migliora il cosiddetto «dipping», il fisiologico calo notturno di pressione e battito che segnala una buona salute cardiovascolare. Anche il cortisolo, ormone dello stress, risulta più basso durante la notte.

«Quando allineiamo la finestra di digiuno al naturale ritmo sonno-veglia, migliora la coordinazione tra cuore, metabolismo e sonno e questo protegge la salute cardiovascolare», spiega la prima autrice Daniela Grimaldi. Le fa eco la coautrice Phyllis Zee: «Non conta solo quanto e cosa si mangia, ma anche quando si mangia rispetto al sonno».

Benefici evidenti anche per la glicemia: al test da carico orale di glucosio i valori sono più bassi e la risposta insulinica più rapida. L'insulinosensibilità generale non cambia in modo significativo, ma la reattività immediata allo zucchero migliora, un dato cruciale per chi è a rischio diabete di tipo 2.

In sintesi: anticipare la cena di almeno tre ore, digiunare 13-16 ore e ridurre la luce serale può aiutare cuore e metabolismo, senza diete drastiche né conteggio delle calorie. A volte, la prevenzione comincia semplicemente guardando l'orologio.