Nuova app: risparmiate CO2 con celebrità come Corinne Suter e Stress

Lo Swiss Climate Challenge vuole risparmiare sistematicamente CO2 nella mobilità con un'applicazione. Insieme a tutta la popolazione e a celebrità come Stress e Corinne Suter, i collaboratori di Swisscom intendono raccogliere 100’000 Green Point in un mese. Swisscom

Per la prima Giornata nazionale del clima, Swisscom sfida gli svizzeri a partecipare allo Swiss Climate Challenge e a limitare le emissioni di CO2 causate dalla mobilità nel mese di giugno. Se l’obiettivo fissato verrà raggiunto, Swisscom donerà 100’000 franchi a progetti di protezione climatica certificati.

Quest’anno è stata indetta la prima Giornata nazionale del clima. Il 27 maggio l’economia svizzera ha fatto un bilancio sull’impegno attuale in favore del clima.

La mobilità svolge un ruolo determinante da questo punto di vista, perché costituisce circa un terzo di tutte le nostre emissioni pro capite. La scelta del mezzo di trasporto a seconda del percorso influisce ampiamente sul nostro bilancio di CO2 personale.

Ma quanto CO2 può emettere un consumatore e soprattutto, come si situa il tuo bilancio climatico attuale? Forse anche tu ti rechi al lavoro in bicicletta, lasciando a casa l’auto. Ma è davvero sufficiente?

Tracciamento delle tue emissioni di CO2

È proprio a queste domande che risponde lo Swiss Climate Challenge. L’app funziona come contapassi per il CO2 e registra quali tracciati percorri ogni giorno con quale mezzo di trasporto, calcolando in tempo reale le emissioni di CO2 corrispondenti e comparandole con i valori di riferimento indicati dall’Accordo di Parigi sul clima. Se un giorno causi una quantità eccessiva di emissioni, la Terra suda ed entri nella zona rossa. Se invece ti mantieni sotto la soglia di circa 2 chili, otterrai un Green Point come ricompensa.

Il challenge comincia ora!

In occasione della Giornata nazionale del clima, Swisscom indice un concorso a livello nazionale. Insieme a tutta la popolazione e a celebrità come Stress e Corinne Suter, i collaboratori di Swisscom intendono raccogliere 100’000 Green Point in un mese. Se l’obiettivo verrà raggiunto, l'azienda donerà 100’000 franchi a progetti di protezione climatica svizzeri certificati, come ad esempio quello per la riforestazione di Oberallmig nel Canton Svitto. Scarica anche tu l’app ed entra a far parte del movimento!

Alla fine della giornata, l'applicazione ti fa vedere le distanze percorse e la quantità di CO2 emessa. Se è meno di 2 chilogrammi, la tua terra ride. Swisscom

Misurati con i tuoi amici

Sono già tantissime le persone che hanno scaricato l’app dello Swiss Climate Challenge, che ti permette anche di misurarti con altri utenti. Per farlo, invita i tuoi contatti a partecipare a una sfida o crea dei gruppi personali per affrontare amici, familiari e colleghi.

Ma potrai prendere parte anche a challenge pubblici, ad esempio la «Climate Commuter Challenge», il cui obiettivo è spostarsi solo a piedi o in bicicletta per 24 ore. Come ricompensa otterrai un Green Point. Ancora più ambizioso è il «Car free weekend-Challenge», che consiste nel rinunciare all’auto per un week-end intero. La ricompensa sono tre Green Point. Per gli sportivi e gli ambiziosi, la parola d’ordine è «I muscoli battono le macchine»: prova a percorrere più chilometri con i tuoi muscoli che con i carburanti fossili per una settimana. Chi ci riesce ha diritto a 10 Green Point.

Lo Swiss Climate Challenge è un’iniziativa con il sostegno di Swisscom, Postfinance, Fondo pionieristico Migros e Svizzera Energia.

