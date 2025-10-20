Sempre più persone si affidano all'intelligenza artificiale per cercare conforto o supporto psicologico. Ma secondo gli psicologi, l'uso dei chatbot come sostituti della terapia può rivelarsi pericoloso, soprattutto per chi vive situazioni di crisi.

Covermedia Covermedia

Conversazioni empatiche, risposte rassicuranti, disponibilità 24 ore su 24: i chatbot basati sull'intelligenza artificiale come ChatGPT sembrano offrire un ascolto senza giudizio.

Tuttavia, trasformarli in «terapeuti digitali» può diventare un rischio serio per la salute mentale.

Gli esperti mettono in guardia contro l'uso dei sistemi di IA come surrogati di un aiuto professionale. «Quando ti rivolgi a un chatbot e parli di comportamenti autolesionistici, l'intelligenza artificiale tenderà a rafforzare i tuoi pensieri, invece di aiutarti a fermarti», spiega la psicologa C. Vaile Wright dell'American Psychological Association, in un'intervista a Scientific American.

Il problema principale, sottolineano gli specialisti, è che questi sistemi non riconoscono i segnali di una crisi emotiva. I chatbot sono programmati per rispondere in modo gentile e coerente, ma non possiedono la capacità di comprendere davvero lo stato psicologico di chi li usa. Un approccio che può diventare pericoloso per giovani vulnerabili, persone con depressione o disturbi d'ansia, e chi attraversa momenti di forte stress.

Negli Stati Uniti sono già emersi casi tragici. Secondo Sky News, la famiglia di un sedicenne ha denunciato OpenAI dopo che il ragazzo si sarebbe tolto la vita in seguito a settimane di conversazioni con ChatGPT, durante le quali l'IA avrebbe fornito «istruzioni dettagliate per il suicidio». Un altro caso, riportato da The Verge, riguarda un quattordicenne che avrebbe fatto la stessa fine dopo essersi confidato con un chatbot di Character.AI, presentatosi come una sorta di terapeuta virtuale. «È inquietante quanto appaiano convincenti e credibili – anche se non lo sono affatto», osserva Wright.

Di fronte a questi episodi, l'American Psychological Association chiede regole più chiare e severe: trasparenza sui rischi, controllo dei contenuti, tutela dei dati sensibili e supervisione da parte di esperti. «Serve una regolamentazione federale», afferma Wright, «per proteggere le persone da false promesse e pericolose illusioni di aiuto».