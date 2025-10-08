ChatGPT diventa un paradiso dello shopping: l'inizio di una nuova era?

In futuro, grazie all'intelligenza artificiale, lo shopping sarà ancora più facile di quanto non lo sia già oggi. Gemini @blue News

Quasi da un giorno all'altro, Open AI ha gettato le basi per una nuova esperienza di shopping. A tal fine, i consigli per gli acquisti sono abbinati direttamente a ChatGPT e il gigante dell'intelligenza artificiale guadagna da ogni vendita. E questo è solo l'inizio.

Hai fretta? blue News riassume per te Con la funzione «Instant Checkout», gli utenti di ChatGPT potranno effettuare acquisti direttamente nella chat. I commercianti pagano le commissioni a OpenAI per questo.

Allo stesso tempo, OpenAI sta creando un proprio team pubblicitario per monetizzare le centinaia di milioni di utenti aggiuntivi di ChatGPT.

I commercianti rischiano di perdere i contatti diretti con i clienti, mentre OpenAI centralizza le decisioni di acquisto e gli spazi pubblicitari nella chat. Mostra di più

In futuro, gli utenti di ChatGPT non dovranno più aprire il browser per fare acquisti. Grazie alla nuova funzione «Instant Checkout» e a un protocollo aperto per i commercianti, OpenAI inserisce il processo di pagamento direttamente nel chatbot. Un passo che potrebbe avere conseguenze di vasta portata per la vendita al dettaglio online.

Inizialmente disponibile solo negli Stati Uniti, la funzione consente già di effettuare acquisti ad esempio da Etsy direttamente all'interno di ChatGPT. Ciò è reso possibile da un protocollo sviluppato congiuntamente che OpenAI sta pubblicando come tecnologia open source.

I rivenditori possono utilizzarlo per integrare le loro offerte nel chatbot, ma pagano una tassa per ogni acquisto.

Se finora i rivenditori hanno presentato i loro prodotti in negozi online dal design elaborato e con un proprio ambiente pubblicitario, questo contatto diretto con il cliente rischia di scomparire sempre più in futuro a causa dell'acquisto in chat.

La concorrenza di TikTok e Meta

OpenAI si unisce così a una tendenza guidata anche da piattaforme come TikTok, Facebook e Instagram: il completamento degli acquisti direttamente nel social media. Ad esempio gli utenti possono acquistare prodotti da brevi video o post.

Ma l'esperienza finora maturata dimostra che il successo è limitato, anche se soprattutto le piccole e medie imprese traggono vantaggio dalla visibilità e dalla semplificazione della comunicazione con i clienti.

OpenAI si sta posizionando come un'interfaccia che non solo fornisce informazioni, ma accompagna anche le decisioni di acquisto. A differenza delle piattaforme di social media, secondo l'azienda le raccomandazioni sui prodotti non dovrebbero essere influenzate dalla pubblicità, ma solo dalla «rilevanza per l'utente».

Ecco come si presenta l'esperienza di acquisto su ChatGPT. Open AI

Un business pubblicitario da miliardi

Parallelamente alla sua incursione nell'e-commerce, OpenAI starebbe costruendo anche un dipartimento pubblicitario interno. Sotto la guida di Fidji Simo, ex amministratore delegato di Instacart e manager di Facebook, l'azienda sta attualmente cercando manager per la propria attività pubblicitaria, secondo una ricerca di «The Verge». L'obiettivo è monetizzare i circa 700 milioni di utenti di ChatGPT con ulteriori entrate pubblicitarie.

Anche se molto sta ancora accadendo in sordina in questo settore, la direzione sembra chiara, come ha dichiarato l'esperto di marketing online Adrian Aellig dell'agenzia internet iqual AG a blue News: «La monetizzazione di ChatGPT attraverso la pubblicità è solo una questione di tempo - non se, ma quando».

Anche se l'amministratore delegato Sam Altman si era inizialmente dichiarato contrario, gli sviluppi attuali, come l'assunzione da parte di OpenAI di un proprio team pubblicitario, vanno in questa direzione. Sarà fondamentale che questi annunci non mettano a rischio la neutralità delle risposte per mantenere la fiducia degli utenti.

Secondo l'azienda, OpenAI ha generato 12,7 miliardi di dollari dalle sottoscrizioni nell'anno in corso, più di tre volte la cifra dell'anno precedente. Ciononostante, l'azienda continua a bruciare più soldi di quanti ne guadagna. La pubblicità è quindi considerata una leva strategicamente decisiva per rendere la piattaforma redditizia.

Il cambio di potere nel commercio digitale

Questo indica un doppio cambiamento: dai negozi online tradizionali si passa verso ambienti di shopping incentrati sull'intelligenza artificiale e, allo stesso tempo, dai mercati pubblicitari tradizionali a un ecosistema pubblicitario incorporato nei chatbot.

Per i rivenditori, questo significa sia nuove opportunità di visibilità sia la perdita del contatto diretto con i clienti.

Resta da vedere se OpenAI riuscirà a plasmare il prossimo capitolo del commercio digitale con questa strategia o se si scontrerà con gli stessi ostacoli di TikTok e Meta.

Ma l'ambizione è chiara: chiunque unisca le decisioni di acquisto e l'attenzione alla chat potrebbe non solo controllare la cassa, ma anche ridefinire il business della pubblicità.