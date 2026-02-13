Negli ultimi anni l'attenzione verso il linguaggio inclusivo, la critica agli stereotipi e il riconoscimento di identità che vanno oltre il binomio maschile-femminile hanno cambiato il modo in cui molte persone guardano alla società. Covermedia

Tra linguaggio inclusivo e nuovi modelli familiari, cresce il dibattito sull'educazione «gender neutral». Ma cosa significa, in pratica, crescere un bambino senza ruoli di genere predefiniti?

In questo contesto si inserisce anche la discussione sull'educazione neutra rispetto al genere. Un concetto che incuriosisce, divide e spesso viene frainteso.

Secondo la ricerca sul genere, è importante distinguere tra sesso biologico e genere sociale. Quest'ultimo è il risultato di aspettative, norme culturali e modelli educativi che influenzano il modo in cui bambini e bambine vengono trattati fin dai primi mesi di vita. Colori, giochi, linguaggio e comportamenti cambiano spesso a seconda del sesso assegnato alla nascita, anche quando, soprattutto nei neonati, le differenze reali sono minime. È la società, più che la biologia, a rafforzare certi ruoli e a trasmettere aspettative che possono diventare limiti nello sviluppo individuale.

L'educazione neutra rispetto al genere nasce proprio da questa consapevolezza. L'obiettivo non è «cancellare» il genere, ma ridurre al minimo gli stereotipi. Significa offrire ai bambini una gamma più ampia di possibilità – giochi, attività, interessi – senza indirizzarli automaticamente verso ciò che è considerato «da maschio» o «da femmina». In questo approccio conta la libertà di scelta: il bambino può esplorare, provare, decidere cosa gli piace davvero, senza pressioni.

Molti genitori, ancora prima della nascita, immaginano il futuro figlio o la futura figlia attraverso schemi tradizionali: sport, abbigliamento, carattere, persino il tipo di relazione che avranno con lui o lei. L'educazione neutra invita a interrogarsi su queste aspettative. Allo stesso tempo, riconosce che per molti bambini il genere biologico e quello sociale coincidono. Se un bambino ama il calcio o una bambina adora il rosa, non c'è nulla di sbagliato: la differenza sta nel fatto che non siano obblighi, ma scelte.

È importante chiarire che, nella maggior parte dei casi, questo tipo di educazione non mira a cambiare l'identità di genere dei figli. Piuttosto, vuole permettere uno sviluppo più libero, in cui interessi e inclinazioni non siano dettati esclusivamente da ciò che la società si aspetta. I genitori restano modelli fondamentali: possono incarnare ruoli tradizionali o meno, mostrando però che esistono molte forme valide di organizzazione familiare e personale.

Esistono anche approcci più radicali, in cui i bambini vengono cresciuti come non binari fin dalla nascita, con grande autonomia decisionale su nome, abbigliamento e scelte quotidiane. Queste pratiche sono le più criticate. Secondo i detrattori, potrebbero creare confusione in una società che continua a funzionare in gran parte secondo categorie di genere tradizionali. I bambini, sostengono, avrebbero bisogno di orientamento e di punti di riferimento chiari.

Va però detto che ogni modello educativo, neutro o tradizionale, comporta aspettative e proiezioni da parte degli adulti. E proprio perché l'educazione neutra è relativamente recente, mancano ancora studi di lungo periodo che ne mostrino gli effetti sullo sviluppo.

Forse, come spesso accade, la soluzione sta in una via di mezzo: mostrare ai bambini che i ruoli di genere non sono rigidi né obbligatori, che esistono molte possibilità legittime di essere se stessi, senza rinunciare del tutto a guidarli e proteggerli. Un equilibrio tra libertà e orientamento, più che una scelta rigida tra due modelli opposti.