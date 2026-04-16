Non tutti riescono a vivere la gioia con serenità: la paura di essere felici può influire su benessere e autostima.

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Non tutti vivono la felicità senza timore.

Esiste una condizione, nota come «cherofobia», che descrive la paura di provare emozioni positive: un fenomeno meno raro di quanto si pensi, spesso legato a meccanismi psicologici profondi.

Chi ne soffre tende a diffidare dei momenti felici, percependoli come temporanei o persino rischiosi. Alla base c'è l'idea che a una fase positiva debba inevitabilmente seguire qualcosa di negativo.

Questo atteggiamento porta a smorzare l'entusiasmo o a evitare situazioni potenzialmente gratificanti. Non sono le esperienze in sé a generare ansia, ma il timore delle conseguenze emotive.

Si pensa di non meritarsi la felicità

Nel lungo periodo, questo comportamento può incidere sul benessere mentale. Limitare le emozioni positive riduce anche la produzione di neurotrasmettitori legati al benessere, come la serotonina, favorendo stati di insoddisfazione o umore depresso.

Alla base della cherofobia si trovano spesso convinzioni radicate, come la sensazione di non meritare la felicità o la paura di perdere ciò che si ha. In alcuni casi, esperienze negative passate rafforzano questa visione.

Dal punto di vista psicologico, riconoscere questi schemi è il primo passo per modificarli. Accettare le emozioni positive senza anticipare scenari negativi aiuta a interrompere il ciclo di autosabotaggio.

Rivolgersi a un professionista in caso di bisogno

Gli esperti sottolineano l'importanza di sviluppare una maggiore consapevolezza emotiva e, quando necessario, di rivolgersi a un professionista. Un percorso che può migliorare in modo significativo la qualità della vita.

Accogliere la felicità non è sempre immediato, ma è una competenza che si può allenare. E resta uno degli elementi fondamentali per il benessere psicologico.