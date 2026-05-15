Chi è il personaggio più famoso della tua regione? Ecco la mappa dove puoi scoprirlo

Chi è il personaggio più famoso della vostra comunità? ChatGPT @blueNews

Un geografo finlandese ha creato una mappa del mondo interattiva che mostra quali personalità hanno lasciato il segno in una regione. Il fascino del progetto non sta solo nei grandi nomi, ma anche nelle sorprendenti scoperte tra i confini dei villaggi e i database di Wikipedia.

Martin Abgottspon Martin Abgottspon

Hai fretta? blue News riassume per te Una mappa del mondo interattiva mostra quali personaggi famosi sono legati a città e regioni.

Si basa su un database scientifico di «Nature», che analizza le voci di Wikipedia e Wikidata e mira a rendere misurabile la fama nel tempo.

Il fascino della mappa risiede nella scoperta ludica. Gli utenti possono zoomare nel mondo, filtrare per categoria e trovare nomi sorprendenti nel proprio quartiere. Mostra di più

Adolf Hitler appare sulla mappa accanto a Nelson Mandela. Madonna è accanto a Winston Churchill, Pablo Picasso a Kofi Annan.

Se si clicca sulla cartina interattiva del mondo realizzata dal geografo finlandese Topi Tjukanov, ci si rende subito conto che questa applicazione non è solo per divertimento.

Mostra semplicemente le persone importanti delle parti più remote del mondo. Indipendentemente dal fatto che siano venerati o disprezzati.

Gli utenti possono zoomare su città, villaggi o interi Paesi e vedere quali nomi dominano lì. Più ci si avvicina, più la rete di celebrità diventa fitta.

L'Europa si trasforma così in un pullulare di artisti, politici, atleti e scienziati. Un misto tra una lezione di storia e un'immagine digitale di oggetti nascosti.

Il fatto che compaiano anche figure problematiche è dovuto dalla base dei dati. La mappa si basa su un database scientifico gestito dalla famosa rivista «Nature».

Include persone dal 3500 a.C. al 2018, sulla base delle voci di Wikipedia e Wikidata. Il fattore decisivo non è quindi il giudizio morale, ma la fama storica e la rilevanza documentata.

Ecco come si presenta la mappa delle celebrità di Topi Tyukanov. Notable People

Una mappa del mondo come radar delle celebrità

Tecnicamente il progetto sembra quasi piacevolmente antiquato. Utilizzando la rotella del mouse, si ingrandisce su continenti, regioni di confine e città, mentre nuovi nomi compaiono e altri scompaiono.

L'effetto ricorda quello di Google Maps dei primi anni, solo che al posto di ristoranti o stazioni di servizio compaiono re, allenatori di calcio e premi Nobel.

In particolare la Svizzera offre alcuni risultati curiosi.

In alcune regioni compaiono nomi attesi della politica o della cultura, mentre altrove ci si imbatte improvvisamente in eroi sportivi locali o scienziati quasi dimenticati. Anche i luoghi più piccoli ricevono uno spessore storico inaspettato.

Ma il funzionamento non è sempre del tutto regolare. Per impostazione predefinita, l'applicazione visualizza solo i nomi di personaggi, ma non di città o regioni.

Se non si è un genio assoluto della geografia, ci si può perdere rapidamente tra fiumi e linee di confine. Solo quando si clicca su «mostra i veri nomi dei luoghi» appaiono i nomi reali dei luoghi. Ma i personaggi di spicco in quello stesso momento scompaiono.

Tra scienza e passatempo

Il progetto è particolarmente interessante grazie alla sua funzione di filtro. Gli utenti possono cercare categorie specifiche: cultura, scienza, politica o sport.

In alcuni casi la mappa cambia drasticamente. Dove un attimo prima dominava un capo di Stato, improvvisamente compare un compositore d'opera o un giocatore di scacchi. L'applicazione mostra anche come il significato storico possa essere letto in modo diverso.

C'è anche un sottile effetto collaterale: la mappa rivela quanto la storia sia fortemente filtrata digitalmente. Infatti coloro che sono ampiamente documentati in Wikipedia hanno maggiori possibilità di apparire sulla mappa.

Le regioni con una documentazione digitale più debole spesso appaiono «più vuote» rispetto ai Paesi occidentali con enormi archivi online. Il progetto non è quindi solo una trovata, ma anche un riflesso dell'ordine della conoscenza su internet.