Chi ha salvato il tuo numero? Ecco un semplice trucco di WhatsApp per scoprirlo

Chi ha salvato il tuo numero sul suo telefono? Un piccolo trucco di WhatsApp te lo dirà. Dall-E @blue News

Vuoi sapere quanto sei davvero importante per qualcuno? Un modo è scoprire se la persona ha salvato il tuo numero sul suo telefono. WhatsApp può aiutarti a scoprirlo in modo indiretto.

Martin Abgottspon Martin Abgottspon

Hai fretta? blue News riassume per te Chi ha salvato il tuo numero sul suo telefono? Con WhatsApp esiste un semplice trucco per scoprirlo.

Gli utenti possono utilizzare la funzione di broadcast per scoprire con discrezione se il loro numero di telefono è stato salvato da un'altra persona.

È anche possibile effettuare una prova per alcuni numeri con una breve guida. Mostra di più

WhatsApp è diventato parte integrante della nostra comunicazione quotidiana. Ma all'applicazione manca una funzione nel suo software: la possibilità di vedere se il proprio numero di telefono è salvato nei contatti degli altri.

Tuttavia è possibile scoprirlo con un piccolo diversivo: attraverso la cosiddetta funzione di broadcast.

I broadcast sono in realtà progettati per inviare messaggi a più destinatari contemporaneamente senza invitarli a far parte di un gruppo. I messaggi arrivano a ciascun destinatario come una chat individuale e nessuno può vedere chi altro è presente nell'elenco.

Grazie alla protezione di sicurezza è però possibile riconoscere quali partecipanti non ci hanno salvato nei loro contatti. Volete provarlo voi stessi? Ecco come.

Ecco come funziona il test Aprite la funzione di broadcast in WhatsApp. La trovate cliccando sul simbolo più o sui tre puntini (⁝) nella panoramica della chat e selezionando «Nuovo broadcast».

Aggiungete due contatti: la persona che volete controllare e una persona che sapete con certezza ha salvato il vostro numero.

Componete un messaggio innocuo che vada bene per entrambi i destinatari.

Inviate il messaggio e attendete. Mostra di più

Se accanto al messaggio rimane visibile solo un segno di spunta grigio per un destinatario, il messaggio è stato inviato, ma non consegnato. Questo significa che il vostro numero non è stato salvato.

Se invece compaiono due spunte grigie (consegnato) o addirittura blu (letto), sapete che il vostro numero è nei loro contatti.

Anche se il trucco di solito funziona, non bisogna farci troppo affidamento. Se la persona non ha una connessione a internet, ad esempio, il messaggio non può essere consegnato durante questo periodo. Lo stesso vale se la persona non ha semplicemente installato WhatsApp.