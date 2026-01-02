Una ricerca mostra che le sostanze prodotte dal microbiota arrivano subito al fegato e influenzano metabolismo e insulina.

Covermedia Covermedia

Perché alcune persone ingrassano facilmente mentre altre restano magre pur mangiando in modo simile?

Una nuova ricerca della Harvard University suggerisce che la risposta non dipende solo dalle calorie, ma da ciò che accade molto prima nel percorso del cibo: nel tratto che collega intestino e fegato.

Lo studio, pubblicato su Cell Metabolism, mostra che alcune molecole prodotte dai batteri intestinali raggiungono il fegato direttamente attraverso la vena porta. Qui influenzano in modo precoce e decisivo il metabolismo, orientandolo verso una gestione efficiente degli zuccheri oppure verso l'accumulo di grasso e l'insulino-resistenza.

Al centro dell'analisi ci sono i metaboliti, piccoli prodotti della digestione microbica. «La vena porta è il primo punto di contatto tra microbiota e fegato, ed è lì che si decide come queste sostanze verranno utilizzate», spiega Vitor Rosetto Muñoz, autore dello studio. Questo passaggio anticipa ciò che poi emergerà, o meno, negli esami del sangue.

Nei modelli animali, i ricercatori hanno osservato che dieta e composizione della flora intestinale determinano quali metaboliti arrivano al fegato e in quale quantità. Tre in particolare – mesaconato, itaconato e citraconato – si sono rivelati cruciali. Quando sono presenti in livelli elevati, migliorano nettamente la risposta all'insulina: l'attività dei recettori aumenta, la produzione di grassi nel fegato diminuisce e l'uso dell'energia diventa più efficiente.

Una dieta ricca di grassi, al contrario, riduce questi segnali protettivi e favorisce la comparsa di molecole associate all'infiammazione e alla resistenza insulinica. Modificando il microbiota, ad esempio con interventi mirati, l'equilibrio può però cambiare di nuovo, riportando il fegato a una maggiore sensibilità all'insulina.

Il fattore genetico completa il quadro. Gli animali meno predisposti ai disturbi metabolici ospitano una flora intestinale più ricca di batteri «buoni» e mantengono un metabolismo più attivo. Quelli più vulnerabili mostrano invece una composizione microbica diversa, associata a maggior accumulo di grasso.

Indizi simili emergono anche negli esseri umani. Dati della Jackson Heart Study indicano che livelli più bassi di citraconato sono legati a glicemie più elevate, suggerendo che lo stesso meccanismo sia rilevante anche fuori dal laboratorio.

Il messaggio è chiaro: il destino metabolico non si gioca solo sulla bilancia o nelle analisi del sangue. Molto dipende da un filtro iniziale, l'asse intestino-fegato, che decide in anticipo come il corpo risponderà al cibo. Comprenderlo apre la strada a strategie più mirate, basate sulla modulazione della flora intestinale, per prevenire sovrappeso e diabete prima che diventino evidenti.