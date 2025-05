Secondo il report annuale della BAAPS, le operazioni estetiche crescono del 5% nel Regno Unito. Aumentano gli interventi al volto e al corpo, mentre tra gli uomini cala la domanda, ad eccezione dei trattamenti anti-età.

Covermedia Covermedia

Nel 2024 la chirurgia estetica torna a crescere. Lo conferma l'annuale report della British Association of Aesthetic Plastic Surgeons (BAAPS), che registra oltre 27.000 interventi e una crescita complessiva del 5% rispetto all'anno precedente.

A guidare il trend sono le procedure di ringiovanimento del volto e i ritocchi al corpo, confermando l'interesse sempre più marcato verso soluzioni che uniscono estetica e benessere psicologico.

L'aumento del seno si conferma in vetta alle richieste, con 5.202 interventi (+6%), seguito da un balzo della blefaroplastica (+13%), che sorpassa l'addominoplastica. In crescita anche i lifting di viso e collo (+8%) e quelli di sopracciglia e cosce, entrambi con un notevole +25%.

Le donne rappresentano oltre il 93% dei pazienti, ma non mancano dinamiche interessanti sul fronte maschile. Pur registrando un calo complessivo dell'1,5%, gli uomini mostrano un crescente interesse per i lifting facciali, aumentati del 26%, segnale di una nuova attenzione ai segni dell'età.

Secondo il vicepresidente BAAPS Anthony Macquillan, «il post-Covid ha spostato le priorità dei pazienti verso interventi con benefici non solo estetici, ma anche psicologici e funzionali». Lo stesso vale per le tecniche non chirurgiche, come Botox (+5%) e filler dermici (+27%), sempre più richiesti per risultati visibili e immediati.

Un settore in evoluzione, che conferma come l'estetica non sia più solo una questione di apparenza, ma anche di benessere, identità e consapevolezza.