Ci sono dei punti deboli nella sicurezza di WhatsApp, ecco cosa dovete fare

Dovete assolutamente scaricare l'ultima versione di WhatsApp per colmare le falle nella sicurezza. Gemini @blueNews

Due falle appena scoperte rendono necessario un aggiornamento immediato di WhatsApp. Anche se il pericolo sembra inizialmente gestibile, i cybercriminali potrebbero accedere facilmente al vostro dispositivo.

Martin Abgottspon Martin Abgottspon

Hai fretta? blue News riassume per te Sono state scoperte due falle nella sicurezza di WhatsApp.

La prima consente il caricamento inosservato di contenuti estranei tramite i reels di Instagram, mentre la seconda fa apparire innocui i file dannosi su Windows.

WhatsApp ha già risposto fornendo un aggiornamento, che viene eseguito automaticamente sulla maggior parte dei dispositivi, ma può anche essere installato manualmente nell'app store.

I punti deboli non sono considerati altamente pericolosi, ma abbassano la soglia degli attacchi di social engineering e non dovrebbero essere ignorati. Mostra di più

Chiunque clicchi su un link di un reels di Instagram su WhatsApp potrebbe al momento caricare contenuti da un sito web di terze parti, potenzialmente dannoso, senza rendersene conto.

Questo è esattamente ciò che permette una delle due vulnerabilità recentemente identificate nell'app dalla società di cybersicurezza Malwarebytes.

La seconda falla riguarda solo gli utenti Windows. Questa consente di manipolare i file in modo che appaiano innocui, anche se contengono codici dannosi o programmi eseguibili.

Sembra tecnico, ma è essenzialmente un classico attacco con inganno che sfrutta la fiducia degli utenti nei file allegati di tutti i giorni.

Niente panico, ma attenzione

WhatsApp ha già risposto ai problemi segnalati e ha fornito un aggiornamento di sicurezza. Sulla maggior parte dei dispositivi, l'aggiornamento viene eseguito automaticamente in background.

Se volete essere sicuri, installatelo manualmente tramite il rispettivo app store. Malwarebytes non classifica le vulnerabilità come altamente pericolose. I dispositivi non vengono infettati automaticamente.

Ma i punti deboli non devono essere sottovalutati. I ricercatori di sicurezza avvertono che questi abbassano l'ostacolo per i cosiddetti attacchi di social engineering e possono portare ad attacchi più gravi in combinazione con altre vulnerabilità.

WhatsApp è uno dei servizi di messaggistica più utilizzati al mondo, il che lo rende un obiettivo particolarmente interessante per i cybercriminali.

Il caso illustra uno schema familiare nella sicurezza digitale: il pericolo maggiore raramente deriva da attacchi spettacolari, ma da piccole lacune che passano inosservate nella vita quotidiana e da utenti che rimandano gli aggiornamenti.

Se utilizzate WhatsApp sul vostro PC o smartphone Windows, dovreste controllare l'ultima versione.