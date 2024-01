325452-Video

L'aggiunta di un'ampia gamma di colori (naturali) nella vostra dieta può tirarvi su.

Gli alimenti ricchi di vitamine e sostanze nutritive possono aiutare a combattere la tristezza invernale.

Caroline Mason, nutrizionista di Baldo & Mason a Londra, ci spiega come fare:

Verde

Gli alimenti verdi sono i più comunemente consigliati quando si tratta di una dieta sana e nutriente.

«Verdure a foglia: spinaci, cavoli, verdure di collard e broccoli sono ricchi di vitamine del gruppo B, folato e magnesio, che svolgono un ruolo cruciale nella produzione di neurotrasmettitori e nella gestione dello stress», spiega Caroline. «L’avocado offre grassi sani, vitamina B6 e fibre, tutti elementi che favoriscono la funzione cerebrale e la regolazione delle emozioni».

Rosso

La frutta e la verdura rossa sono note per le loro proprietà antiossidanti.

«Frutti di bosco: fragole, lamponi e ciliegie sono ricchi di vitamina C e antiossidanti, che proteggono dai danni cellulari e dalle infiammazioni legate ai disturbi dell’umore», spiega l'esperta. «I pomodori: ricchi di licopene, hanno dimostrato di ridurre l'ansia e migliorare l'umore generale».

Arancione e giallo

Gli alimenti di colore giallo e arancione, come limoni e pompelmi, sono spesso ricchi di vitamina C.

«Patate dolci: il betacarotene contenuto nelle patate dolci si converte in vitamina A, fondamentale per la salute del cervello e le funzioni cognitive», afferma Caroline. «Sono anche una buona fonte di fibre per i batteri intestinali sani, che influiscono positivamente sull’umore. Agrumi come arance, pompelmi e limoni sono una fonte di vitamina C che favorisce la funzione immunitaria e aumenta i livelli di energia».

Viola e blu

Questi alimenti possono avere una serie di benefici, tra cui la riduzione dell'infiammazione e la gestione dell'ansia.

«Mirtilli: le antocianine contenute in questi frutti di bosco combattono i radicali liberi e l'infiammazione, proteggendo potenzialmente dalla depressione e migliorando le funzioni cognitive», spiega l'esperta. «Uva viola: il resveratrolo contenuto nelle uve rosse e viola promuove la salute del cuore e si è dimostrato promettente nella gestione dell'ansia e della depressione. Patate dolci viola: combinano i benefici delle patate dolci arancioni con le antocianine per un ulteriore effetto antiossidante e un potenziale miglioramento dell’umore».

Caroline conclude con una nota: «Sebbene gli alimenti colorati possano contribuire al buon umore, il nostro consiglio è sempre quello di affrontare le cause alla radice del cattivo umore, come possono fare i nostri esperti nutrizionisti di Baldo & Mason. Non trascurate altri fattori dello stile di vita come il sonno, l'esercizio fisico e la gestione dello stress per un controllo ottimale dell’umore».

Covermedia