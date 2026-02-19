Uno studio pubblicato su «Nature» descrive una rete quantistica su chip capace di coprire teoricamente 3.700 chilometri senza nodi di rilancio intermedi. Un passo che rafforza la corsa globale alla sicurezza post-quantum.

Covermedia Covermedia

La sicurezza digitale è sempre più una questione strategica.

Banche, infrastrutture energetiche e istituzioni si affidano ancora a sistemi crittografici classici, potenzialmente vulnerabili ai futuri computer quantistici. Per questo la comunicazione quantistica è diventata un campo di competizione internazionale.

Su «Nature», un team della Peking University presenta una nuova architettura di rete quantistica che supera un limite finora considerato strutturale: l'uso di nodi di rilancio «fidati». Nella dimostrazione, 20 nodi su chip fotonici integrati comunicano su tratte reali di 370 chilometri in fibra ottica standard. Sommando le connessioni, la portata teorica complessiva raggiunge i 3.700 chilometri.

Il risultato più rilevante è che tutte le connessioni hanno superato la cosiddetta PLOB bound, il limite teorico di distanza per la distribuzione quantistica di chiavi (QKD) senza repeater. Il sistema utilizza un pettine di frequenze ottiche per sincronizzare con estrema precisione i laser dei dispositivi: una stabilità nell'ordine di 40 hertz consente di mantenere allineati trasmettitori e ricevitori, evitando che minime fluttuazioni compromettano i delicati stati quantistici.

La rete adotta il protocollo SNS-TF-QKD, una variante della Twin-Field QKD adatta alle lunghe distanze. I modulatori hanno raggiunto un tasso di successo del 97,5%, con un tasso di errore (QBER) tra il 3,50 e il 4,17% sui 370 chilometri reali. I chip, prodotti su wafer industriali da 3 pollici, mostrano un'elevata uniformità: 117 modulatori su 120 hanno funzionato correttamente.

«Le reti QKD basate su chip rappresentano un passo decisivo verso la miniaturizzazione e l'applicazione pratica», afferma Wang Jianwei, responsabile del progetto. Anche Gong Qihuang, dell'Accademia cinese delle scienze, parla di «soluzione praticabile per reti su larga scala».

Il confronto internazionale è inevitabile. In Germania, ricercatori avevano recentemente trasmesso chiavi quantistiche su 254 chilometri di fibra esistente della Deutsche Telekom. Ma si trattava di una connessione punto-punto. Il sistema cinese, invece, dimostra un'architettura multiutente scalabile, senza stazioni intermedie vulnerabili.

Per ora si tratta di una prova di principio in condizioni controllate. Ma il messaggio è chiaro: la comunicazione quantistica sta uscendo dai laboratori per avvicinarsi a infrastrutture reali. E nella corsa alla sicurezza dell'era post-quantum, la distanza conta.