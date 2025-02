La giusta alimentazione prima di fare sport è importante. Covermedia

Frutta secca e avocado sono meglio consumati dopo l'allenamento.

L'alimentazione gioca un ruolo fondamentale nella performance sportiva, quindi è essenziale scegliere i cibi giusti prima di allenarsi.

Alcuni alimenti e bevande, pur essendo considerati salutari, come frullati e avocado, potrebbero non essere l'ideale per ottenere il massimo dal proprio allenamento.

Per aiutarti a capire cosa mangiare prima dell'esercizio fisico, Leon Bolmeer, personal trainer e proprietario di Geezers Boxing, ha elencato gli alimenti da evitare.

Fibre e verdure

Evita cibi che possono causare gonfiore e gas, come quelli ricchi di fibre, tra cui pane integrale, pasta integrale e avena, oltre a verdure come broccoli, cavoletti di Bruxelles e cavolfiore.

Leon consiglia: «Meglio optare per alternative più leggere e facili da digerire, come spinaci, lattuga, carote o verdure digeribili come asparagi e patate».

Frutta secca

Mangiare frutta secca prima dell'allenamento potrebbe compromettere le prestazioni.

«La frutta secca, pur essendo salutare, andrebbe evitata prima di un allenamento a causa del suo alto contenuto di grassi, che rallenta la digestione e può causare fastidi e crampi», spiega l'esperto.

Avocado

Anche l'avocado andrebbe consumato dopo l'attività fisica, quando il corpo può digerirlo più facilmente.

«Sebbene sia ricco di grassi sani e fibre, l'avocado può richiedere più tempo per essere digerito e potrebbe causare crampi o gonfiore se consumato troppo vicino a un allenamento», avverte Leon.

Latticini

Come per l'avocado, anche i latticini sarebbe meglio consumarli dopo l'attività fisica.

«Latte, formaggio e yogurt possono provocare gonfiore, acidità di stomaco e fastidi prima di un allenamento, quindi è meglio riservarli al recupero post-allenamento», osserva il personal trainer.

Bevande

I frullati possono sembrare una scelta salutare, ma potrebbero causare un calo di energia a metà allenamento.

«Sebbene i frullati sembrino un buon modo per assumere nutrienti, molti contengono elevate quantità di zuccheri e fino a 800 calorie, causando un picco energetico seguito da un rapido calo», sottolinea l'esperto.

Cosa mangiare prima di allenarsi?

«L'ideale è uno snack bilanciato con carboidrati e proteine, da consumare 60-90 minuti prima dell'allenamento. Questa combinazione fornisce energia ai muscoli, favorisce il recupero e ottimizza la performance», suggerisce Leon. «Prova uno spuntino come una banana con burro di arachidi o una barretta proteica per aiutare il tuo corpo a dare il meglio».