Una casa disordinata può compromettere il benessere mentale e la qualità del sonno.

Covermedia Covermedia

L'organizzazione e il design della vostra casa possono influenzare profondamente il vostro benessere quotidiano.

Se vi sentite stressati, avete difficoltà a dormire o a staccare dal lavoro, potrebbe essere il momento di ripensare il vostro spazio abitativo. Sam Greig, responsabile del design di Swoon, condivide i suoi migliori consigli per trasformare la casa in un ambiente rilassante e favorevole al benessere.

Separare la vita lavorativa da quella domestica

Mantenere un confine chiaro tra lavoro e vita personale è fondamentale, soprattutto per chi lavora da casa. «Se siete lavoratori a distanza o ibridi, è essenziale distinguere gli spazi personali da quelli professionali per proteggere il benessere mentale», afferma l'esperto. «Anche una semplice scrivania pieghevole può aiutare a creare una netta separazione tra il lavoro e il tempo libero».

Dare priorità allo spazio per dormire

Un ambiente poco adatto al riposo può compromettere la qualità del sonno. «Ottimizzare la camera da letto in termini di luce, rumore, temperatura e comfort è essenziale per un sonno rigenerante», spiega Sam. «Se il vostro materasso non offre il giusto supporto, valutate di sostituirlo con uno più adatto alle vostre esigenze». Anche l'illuminazione gioca un ruolo chiave: tende oscuranti e luci calde possono favorire il relax e migliorare la qualità del riposo.

Eliminare il disordine

Un ambiente disordinato può generare stress e influire sulla qualità del sonno. «Una casa ordinata aiuta a mantenere la mente chiara», sottolinea Sam. «Migliorare l'organizzazione degli spazi e ridurre il superfluo può fare una grande differenza per il benessere quotidiano».

Portare la natura in casa

Le piante non sono solo elementi decorativi: possono migliorare l'umore e ridurre lo stress. «Che siate esperti o alle prime armi, inserire il verde in casa ha benefici comprovati: favorisce il buon umore, stimola la creatività e aiuta a rilassarsi», afferma Sam.

Creare una zona relax

Dedicare un angolo della casa al relax può contribuire a ridurre stress e tensione. «Uno spazio pensato per il relax è un ottimo alleato contro lo stress», spiega Sam. «Scegliete una palette rilassante: un divano verde acqua per la tranquillità o una poltrona senape per un senso di calore. Aggiungete cuscini, coperte e un tocco di aromaterapia con un diffusore alla lavanda o minerali marini per completare l'atmosfera».