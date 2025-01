Rimanere idratati è fondamentale per mantenere il sistema immunitario forte e sano.

Covermedia Covermedia

Nell'emisfero settentrionale, molte persone cercano strategie per proteggersi dai malanni di stagione e mantenere un sistema immunitario efficiente durante i mesi invernali.

Per affrontare la stagione fredda in salute, Sebnem Unluisler, ingegnere genetico presso il London Regenerative Institute, condivide i suoi cinque migliori consigli scientificamente provati.

1. Mangiare una dieta nutriente

Assicurarsi di includere nella dieta tutti i nutrienti e le vitamine essenziali è il primo passo per sostenere il sistema immunitario.

«Consumate una varietà di alimenti integrali ricchi di vitamine A, C, D ed E, oltre a minerali come zinco e selenio», consiglia Sebnem. «Agrumi, verdure a foglia verde, noci, semi e pesce grasso dovrebbero essere parte integrante della vostra alimentazione».

Questi nutrienti favoriscono il sistema immunitario aumentando la produzione e l'efficacia dei globuli bianchi.

2. Dare priorità al sonno

Un sonno di qualità è fondamentale per la salute immunitaria.

«Cercate di dormire 7-9 ore ininterrotte ogni notte, per consentire al corpo di riparare e rigenerare le cellule immunitarie», spiega Sebnem. «La mancanza di sonno altera l'equilibrio delle citochine, proteine essenziali per combattere le infezioni, aumentando quelle pro-infiammatorie e riducendo le anti-infiammatorie».

3. Rimanere idratati

L'idratazione è un elemento chiave per mantenere un sistema immunitario in salute.

«Bevete 6-8 bicchieri d'acqua al giorno, circa 2 litri, per favorire un trasporto efficiente di nutrienti e scorie», raccomanda l'esperto. «Una corretta idratazione migliora la circolazione della linfa, il fluido che trasporta le cellule immunitarie».

Un movimento fisico regolare aiuta ulteriormente la circolazione della linfa, favorendo la funzione immunitaria.

4. Abbracciare i probiotici

Integrare alimenti ricchi di probiotici nei pasti può migliorare la salute dell'intestino, un aspetto cruciale per l'immunità.

«Yogurt, kefir, kimchi e crauti sono ottime fonti di probiotici che promuovono un microbioma intestinale sano», spiega Sebnem. «Poiché oltre il 70% del sistema immunitario risiede nell'intestino, nutrire i batteri benefici rafforza le difese naturali dell'organismo».

5. Vestirsi in modo adeguato

Mantenere il corpo caldo è essenziale per sostenere il sistema immunitario durante l'inverno.

«Vestirsi a strati aiuta a regolare la temperatura corporea e a proteggersi dallo stress da freddo, che può indebolire temporaneamente le risposte immunitarie», consiglia Sebnem.

Optate per tessuti isolanti come la lana e i capi termici e proteggete mani, piedi e testa per ridurre la dispersione del calore. Sebbene un'esposizione breve al freddo non sia dannosa, è importante evitare situazioni di stress prolungato causato dal freddo.

Seguire questi semplici consigli può fare una grande differenza per mantenervi in salute durante l'inverno.