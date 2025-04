L'idratazione è fondamentale per il recupero dopo una corsa.

Covermedia Covermedia

Quando si parla di maratona, la preparazione è tutto.

Con l'avvicinarsi della Maratona di Londra ad aprile, migliaia di partecipanti iniziano a pensare a come preparare al meglio il proprio corpo per affrontare la sfida. In vista dell'evento, che quest'anno vedrà circa 50.000 runner al via, la nutrizionista Emma Bullock-Lynch di Wassen condivide i suoi consigli per mantenere il corpo in perfette condizioni durante l'allenamento.

Inizia la giornata nel modo giusto

La colazione è un pasto essenziale per chi si allena alla maratona, perché fornisce l'energia necessaria per affrontare la corsa.

«Scegli una colazione ricca di carboidrati per avere energia e con una quantità moderata di proteine per favorire il recupero muscolare», consiglia Emma. Una buona opzione? Porridge con frutta secca e un filo di miele, una combinazione che offre carboidrati a lento rilascio, zuccheri naturali e grassi sani per mantenere alta l'energia.

Dare spazio alle proteine

Le proteine sono fondamentali per costruire e mantenere la massa muscolare durante l'allenamento. Secondo Emma, fonti proteiche come pollo, tacchino, uova, pesce, lenticchie e ceci sono ottime per il recupero post-allenamento.

Sostenere l'energia

Consumare alimenti ricchi di vitamine e nutrienti sia prima che dopo la corsa aiuta a mantenere costanti i livelli di energia.

«La preparazione a una maratona richiede molto al corpo, quindi è importante mangiare a sufficienza per supportare energia e recupero», spiega la nutrizionista. «Mangiare troppo poco può portare a stanchezza, scarse prestazioni e maggior rischio di infortuni: ascolta i segnali del tuo corpo e nutrilo nel modo giusto».

Restare idratati

«La disidratazione può compromettere energia e prestazioni: l'acqua deve essere una priorità», avverte Emma, raccomandando di bere durante tutta la giornata e subito dopo ogni corsa.

Integrare gli elettroliti

Per mantenere un'idratazione efficace e favorire il recupero dopo la corsa, può essere utile aggiungere elettroliti all'acqua.

«Con la sudorazione si perdono sali minerali che l'acqua da sola non riesce a reintegrare», sottolinea l'esperta. «Le bevande ricche di elettroliti aiutano a ripristinare l'equilibrio, riducono la fatica muscolare e il rischio di capogiri».

Emma consiglia Wassen Hydrate + Replenish, un integratore che contiene spirulina, magnesio, vitamine C e D ed estratto di tè verde.