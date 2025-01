Assolutamente da evitare i dolci, che portano ad un crollo delle energie.

Qualche idea per alcuni snack gustosi che possono essere consumati durante i lunghi viaggi in auto.

Quando si tratta di pianificare un lungo viaggio in auto, preparare gli spuntini giusti è essenziale per rimanere concentrati ed energici al volante. Invece di optare per i dolci, bisogna scegliere stuzzichini nutrienti che aumentano l'attenzione.

«Uno spuntino fantastico per i viaggi lunghi è qualcosa di facile da digerire, oltre a essere ricco di proteine per mantenerti sazio più a lungo. Mentre gli spuntini zuccherati possono sì aumentare rapidamente energia e attenzione ma allo stesso tempo possono anche farti crollare rapidamente», afferma la nutrizionista Lucia Stansbie.

Quindi, quali sono gli spuntini migliori da portare in un viaggio su strada per sostenere i livelli di energia e il benessere?

Frutta e verdura fresca

«I peperoni crudi sono una delle fonti più ricche di vitamina C, persino più delle arance! Sono un'eccellente scelta per uno spuntino, ancora di più se abbinati a una salsa ricca di proteine come hummus o fagioli», suggerisce Lucia, che definisce anche carote e hummus «lo spuntino perfetto».

Aggiunge: «Anche le bacche sono un ottimo spuntino perché si trasportano facilmente e sono ricche di fibre e antiossidanti. Contrariamente a molti frutti, hanno un basso indice glicemico, il che significa che non faranno aumentare i livelli di zucchero nel sangue».

Snack fatti in casa

L'esperto di nutrizione consiglia di preparare hummus, salse di fagioli o guacamole e di abbinarli a verdure o gallette d'avena o popcorn in modo da poter controllare la quantità di sale e zucchero.

«Consiglierei anche di preparare i propri panini o wrap, perché saranno più nutrienti e sani di quelli comprati, e anche più gustosi perché puoi personalizzarli a tuo gusto», dice, prima di suggerire un panino all'uovo grazie alla sua combinazione di carboidrati e proteine.

Latticini e proteine

«Le uova sode sono uno spuntino eccellente, forniscono proteine ​​che garantiscono livelli costanti di energia. Anche il formaggio è una fonte di proteine, ma è importante essere consapevoli che il formaggio è una fonte di grassi saturi, quindi andrebbe limitato se si soffre di colesterolo alto».

Delizie croccanti

Le gallette di riso possono sembrare un'alternativa più sana alle patatine, ma non sosterranno i tuoi livelli di energia.

«Sono altamente lavorate e possono avere un indice glicemico molto alto, il che significa che possono aumentare rapidamente i livelli di zucchero nel sangue, facendoti crollare poco dopo», avverte Lucia.

Una valida alternativa alle gallette di riso sono i cracker di segale pressati, sicuramente a più basso indice glicemico e con meno carboidrati.

Dolci

«Il cioccolato fondente può essere uno spuntino buono, a patto che la quantità sia limitata, perché c'è una bella differenza tra un paio di quadratini e un'intera barretta», fa notare l'esperto.

«Un'ottima opzione se si ha voglia di qualcosa di dolce sono i biscotti d'avena con un po' di burro di noci perché forniscono fibre e grassi sani, fornendo livelli di energia stabili più a lungo».