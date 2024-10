Il cambio di stagione può influire sulla nostra pelle, sul sonno, sui capelli e molto altro ancora.

Covermedia

I cambiamenti stagionali possono influenzare le persone in vari modi, compresi i livelli di energia e l'umore.

Molti di noi notano cambiamenti nel corpo durante il passaggio dall'estate all'autunno, soprattutto nell'emisfero settentrionale. The Wellness Co. ha collaborato con il farmacista Abbas Kanani per identificare i principali segni fisici di malessere in autunno.

Sensibilità della pelle

Durante i mesi più freddi, è essenziale mantenere la pelle ben idratata, poiché tende a diventare più sensibile.

«Con il cambio di stagione, la nostra pelle può reagire in modo inaspettato, mostrando un aumento della secchezza, del prurito o una maggiore sensibilità a determinati prodotti», spiega Abbas.

Questo fenomeno è spesso legato ai cambiamenti di umidità e temperatura, che possono alterare la barriera naturale della pelle.

Perdita di capelli

Molte persone notano un aumento della caduta dei capelli durante il cambio di stagione.

«Potreste osservare una maggiore caduta, secchezza o persino un cambiamento nella consistenza dei capelli», afferma l'esperto.

«Questi cambiamenti sono spesso legati a fluttuazioni ormonali o a variazioni nella dieta e nello stile di vita».

Cura delle unghie

Anche la salute delle unghie può risentire del cambio di stagione.

Abbas spiega: «Le unghie possono diventare più fragili con l'arrivo dell'autunno, a causa di una minore umidità, di possibili carenze di nutrienti e di un aumento dello stress».

Disturbi del sonno

Il cambio di stagione può influenzare i cicli del sonno, complice la variazione delle ore di luce e dei livelli di energia.

«Notate delle alterazioni nelle vostre abitudini di sonno? Potreste svegliarvi più spesso, avere difficoltà ad addormentarvi o sentirvi più stanchi del solito», osserva Abbas.

Desiderio di cibi caldi

Con il freddo, aumenta la voglia di cibi di conforto, rendendo l'autunno il momento ideale per piatti nutrienti.

«Con l'abbassamento delle temperature e l'accorciarsi delle giornate, spesso si desiderano cibi come stufati, zuppe calde e dolci ricchi», spiega il farmacista.

«Questo desiderio è legato al bisogno di calore e di energia del corpo».

Covermedia