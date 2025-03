Optare per una colazione sana può aiutare ad aumentare l'energia per la giornata.

Covermedia Covermedia

Alcune cattive abitudini possono rendere più difficile sentirsi riposati al risveglio.

Se al mattino vi svegliate ancora intontiti, potete adottare alcune semplici strategie per migliorare la qualità del sonno e iniziare la giornata con più energia.

La dottoressa Deborah Lee, esperta del sonno per Doctor Fox, in collaborazione con Bed Factory Direct, ha condiviso i suoi consigli per svegliarsi meno stanchi e affrontare la giornata con maggiore vitalità.

La colazione è fondamentale

Ritagliarsi del tempo per una colazione nutriente può fornire l'energia necessaria per iniziare la giornata. «Potrebbe essere facile prendere una barretta per la colazione o mettere un po' di pane nel tostapane, ma una colazione ricca di carboidrati e proteine vi aiuterà a sentirvi più vigili rapidamente», spiega la dottoressa Lee.

L'esperta consiglia di includere uova per un apporto proteico adeguato ed evitare cibi troppo zuccherati, che possono causare un picco di energia seguito da un calo improvviso.

Fare esercizio al mattino

Anche se può sembrare difficile all'inizio, un po' di attività fisica appena svegli aiuta a sentirsi più energici. «Le ricerche dimostrano che un allenamento di 30 minuti a intensità moderata aiuta a ridurre la sonnolenza mattutina», afferma la dottoressa Lee. Anche una semplice passeggiata intorno all'isolato può fare la differenza.

Proteggere il ritmo circadiano

Seguire una routine regolare aiuta a dormire meglio e a svegliarsi più riposati. «Il ritmo circadiano è il sistema che regola il ciclo sonno-veglia del corpo», spiega la dottoressa Lee. «Andare a dormire e svegliarsi sempre alla stessa ora aiuta a stabilizzare questo processo e a sentirsi più energici al mattino».

Sfruttare la luce naturale

La luce segnala al cervello che è ora di svegliarsi, quindi è importante esporre il corpo alla luce naturale appena possibile. Aprire le tende al mattino o trascorrere qualche minuto all'aperto aiuta a regolare il ciclo sonno-veglia. «Se avete tende oscuranti, potreste confondere il vostro orologio biologico», avverte la dottoressa Lee. «Investire in una lampada da accendere appena svegli può essere un buon compromesso».

Limitare il caffè appena svegli

Può sembrare controintuitivo, ma bere caffè subito dopo il risveglio potrebbe non essere la scelta migliore. «Naturalmente, appena svegli la prima cosa che viene in mente è prendere un caffè per attivarsi», spiega la dottoressa Lee. «Tuttavia, sarebbe meglio aspettare almeno 45 minuti prima di assumere caffeina, poiché è in questo momento che il suo effetto stimolante sarà più efficace».

Adottando queste semplici abitudini, è possibile migliorare la qualità del riposo e iniziare la giornata con più energia e lucidità.