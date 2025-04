Trascorrere tempo all'aperto ogni giorno aiuta a migliorare umore, sonno e difese immunitarie, secondo i consigli degli esperti.

Covermedia Covermedia

La primavera è il momento ideale per concentrarsi sulla salute: le giornate si allungano, le temperature salgono e la natura invita a risintonizzarsi con il proprio benessere.

Dave e Steve Flynn, chef irlandesi noti come The Happy Pear, hanno condiviso alcuni consigli pratici per depurare corpo e mente con piccoli gesti quotidiani.

Andare a caccia di piante: tè o zuppa di ortiche

Le ortiche, abbondanti in primavera, sono un autentico superfood naturale. «Raccoglietele (indossate i guanti!), preparate un tè o aggiungetele alla zuppa di patate e porri», suggeriscono Dave e Steve.

«Sono ricche di ferro, calcio e minerali, e il foraging vi riconnette al cibo locale, alla natura e alle antiche tradizioni».

Mangiare i colori della primavera

Con la nuova stagione arriva una varietà straordinaria di frutta e verdura di stagione. «Questa stagione porta con sé una tavolozza di colori: ravanelli, verdure primaverili, broccoli viola, aglio selvatico, rabarbaro», spiegano.

«Fate un gioco: quanti colori riuscite a mangiare oggi? Il vostro intestino (e il microbioma) vi ringrazieranno».

Camminare a piedi nudi 10 minuti al giorno

Camminare scalzi sull'erba o sulla sabbia può aiutare a ridurre lo stress e a ristabilire il contatto con la natura. «La messa a terra può ridurre l'infiammazione e migliorare il benessere generale», spiegano i gemelli.

«Provate a camminare a piedi nudi in giardino o in spiaggia per 5-10 minuti al giorno: vi sentirete subito più centrati e ricaricati».

Uscire all'aperto (non solo per mantenere la vostra performance atletica)

Trascorrere tempo immersi nella natura non serve solo a contare i passi, ma anche a riequilibrare il ritmo circadiano e a rafforzare il sistema immunitario.

«Sostituite il tapis roulant con un sentiero nel bosco e le cuffie con il canto degli uccelli», consigliano. «La luce naturale e il verde favoriscono la salute intestinale, l'umore e l'immunità».

Staccare la spina una sera alla settimana

Limitare l'uso della tecnologia può migliorare sonno, relax e relazioni. «Provate a dedicare una serata a settimana senza telefoni, scrolling o schermi», suggeriscono Dave e Steve.

«Cucinate, camminate, leggete o semplicemente godetevi il momento.