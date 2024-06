Assumere collagene dopo l'allenamento aiuta il corpo a recuperare.

Covermedia

Il collagene è una proteina presente in molte parti del corpo, inclusi pelle, capelli, unghie, ossa, legamenti e altro ancora.

Secondo Jo Sharp, nutrizionista di Vital Proteins, gli atleti professionisti e di élite prendono integratori di collagene per mantenere la massa muscolare e aiutare il corpo a recuperare dall'esercizio fisico.

Jo illustra i benefici del collagene:

Protegge e rinforza le ossa

Assumere collagene quotidianamente aiuta a rinforzare le ossa. «Il collagene tende a indirizzarsi prima alle parti più importanti del corpo. Queste includono ossa e muscoli, seguiti da unghie, capelli e pelle», spiega la nutrizionista. «Essendo un alimento completo, il collagene fornisce una struttura per molti tessuti freschi del corpo. È quindi fondamentale per aiutare il nostro corpo a muoversi più liberamente e diventare più flessibile dopo un esercizio fisico intenso».

Facile da integrare nella routine

Il collagene è una proteina, quindi può essere assunto in qualsiasi momento della giornata, con o senza cibo. «Puoi assumerlo in qualsiasi momento della giornata, aggiungendolo al tuo smoothie mattutino, al caffè del pomeriggio o a una tazza di cioccolata calda prima di andare a letto», suggerisce Jo. «La cosa più importante è prenderlo alla stessa ora ogni giorno, in modo che possa essere facilmente integrato nella tua routine quotidiana in modo sostenibile».

Adatto a tutte le età

Non importa quanti anni tu abbia, il tuo corpo beneficerà comunque del collagene. «È utile notare che, essendo il collagene un alimento completo e potendo essere assunto in qualsiasi momento, non è mai troppo tardi per iniziare a prenderlo e puoi trarne beneficio a qualsiasi età!», insiste Jo, aggiungendo: «Per quanto riguarda la velocità con cui puoi vedere i risultati dell'assunzione di collagene, dipende davvero da quanto spesso lo assumi, da quanto tempo lo prendi e dalle tue esigenze personali».

Covermedia