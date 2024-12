Fare regolarmente delle passeggiate ed evitare le abbuffate di dolci possono aiutare a stare meglio.

Il periodo natalizio è stressante per molte persone ed è importante trovare dei modi per mantenere la calma.

Nel periodo che precede il Natale, molti di noi sperimentano un picco di cortisolo, noto come l'ormone dello stress del corpo, a causa di fitti calendari sociali, infinite liste di cose da fare e altro ancora.

Per aiutarti durante le feste, gli esperti di Eve Biology hanno condiviso i loro suggerimenti migliori per incoraggiare le donne a sentirsi calme ed energiche durante questo periodo frenetico dell'anno.

Angela Patton, fondatrice di Eve Biology, afferma: «I nostri passaggi a basso cortisolo aiutano le donne a sentirsi calme, energiche e connesse alla stagione. Abbracciando l'equilibrio, le donne possono vivere appieno la gioia e la meraviglia del Natale senza stress». Ecco i loro suggerimenti.

Fai una passeggiata natalizia e respira aria fresca

«Uscire per una passeggiata all'aria aperta può aiutare a calmare i nervi e ridurre il cortisolo. Esci all'aria fresca invernale e fai una passeggiata veloce e che tu vada nei boschi, passeggi sulla spiaggia o semplicemente visiti il parco locale mentre vai a fare la spesa, ti farà bene», assicurano gli esperti.

Aggiungono che respirare aria fresca aiuterà a «ridurre il cortisolo e a schiarire la mente, dando un senso di calma e connessione che è così necessario nel caos natalizio».

Fai attenzione al consumo di zucchero

Troppi dolci possono causare un picco di cortisolo.

«Le leccornie di stagione e il Natale vanno di pari passo, ma concedersi troppo zucchero in una volta sola può portare a picchi di zucchero nel sangue, seguiti da crolli di energia che innescano cortisolo e adrenalina», spiegano gli esperti.

A tal proposito consigliano di preparare dei flapjack festivi con avena e frutta secca, che forniscono energia a lento rilascio evitando gli alti e bassi dello zucchero raffinato.

Prova gli oli essenziali

Per mantenere un senso di calma in casa, prova a usare gli oli essenziali. «I profumi naturali come lavanda, incenso e noce moscata possono aiutare a ridurre i livelli di cortisolo e creare un senso di tranquillità.

Aggiungi qualche goccia a un diffusore e rilassati mentre incarti i regali, metti una lavanda sul cuscino per un sonno ristoratore o usa un rullo di olio di menta piperita sui polsi per una rapida spinta dell'umore quando le cose sembrano fuori controllo».

Per una carica di proteine e nutrienti che può aiutare a bilanciare gli ormoni, mantenere stabili i livelli di energia e supportare la salute intestinale