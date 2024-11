Tenere un diario può essere un ottimo modo per gestire gli incubi.

Covermedia

A pochi giorni da Halloween, molti di noi guarderanno ancora film horror, il che a volte può provocare incubi.

Gli incubi possono disturbare il sonno e farci rigirare nel letto durante la notte. La dottoressa Deborah Lee, esperta di sonno presso Doctor Fox e collaboratrice di Get Laid Beds, condivide i suoi consigli per affrontare i brutti sogni.

Metodo 4-7-8

Questa è una tecnica utile per gestire lo stress e l'ansia e aiuta a contrastare la risposta di stress innescata dal brutto sogno.

«Per prima cosa, inspira per quattro secondi. Poi, trattieni il respiro per sette secondi. Infine, espira per otto secondi», spiega la dottoressa Lee. «Ripeti una o due volte e dovrebbe aiutare ad attivare il sistema nervoso parasimpatico e calmarti».

Consapevolezza somatica

Questa attività consapevole, che richiede appena due minuti, aiuta a calmare il sistema nervoso concentrando l'attenzione su ciò che il corpo sta sperimentando.

«Questo include tutto ciò che può emergere da un incubo, come pensieri, movimenti, segnali ed emozioni», spiega l'esperta.

Evita di guardare il telefono

Se ti svegli da un incubo, cerca di evitare di guardare il telefono, perché potrebbe rendere più difficile riaddormentarti.

«Guardare il telefono, o qualsiasi tipo di luce blu, è fortemente sconsigliato, che tu abbia avuto un incubo o meno. Anche se è solo per controllare l'ora, evita di guardare il telefono a tutti i costi», avverte.

«Sarai tentato di scorrere le notizie, riempiendo la mente di altre distrazioni, e sarà molto più difficile tornare a dormire, soprattutto dopo un incubo».

Distrai la mente

Invece di prendere il telefono, prova a concentrarti su qualcosa di meno stimolante, come un libro.

«Leggi qualcosa di rilassante, che non sia un thriller o un horror perché potrebbe scatenare l'ansia; oppure alzati dal letto o prova a mettere un po' di rumore bianco per distogliere la mente dal tuo incubo», suggerisce la dottoressa Lee.

Tieni un diario

Se hai incubi ricorrenti, tenere un diario può aiutarti a individuare ciò che li scatena.

«Scrivere ogni giorno un diario dei tuoi pensieri, delle emozioni, dell'assunzione di cibo e alcol può aiutarti a individuare schemi che portano a cattivi sogni», consiglia l'esperta.

Covermedia