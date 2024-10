Mantenere una buona idratazione può alleviare la secchezza cutanea causata dallo stress.

Covermedia

Essere un bambino può spesso risultare stressante, e molti sviluppano eczema legato allo stress.

I bambini spesso affrontano nuove esperienze che possono risultare stressanti, come cambiare scuola, creare nuove amicizie o semplicemente crescere.

«La pelle è la prima linea di difesa del corpo ed è estremamente sensibile a ciò che accade nella nostra vita», afferma Ali Hedley, Clinical Engagement Manager di Epaderm.

«Quando i bambini vivono momenti di stress, che sia per l'ansia di un nuovo anno scolastico o per la pressione dei compiti, non è raro che la loro pelle ne risenta», continua l'esperta. «Gli ormoni dello stress, come il cortisolo, possono causare secchezza, irritazione e persino far insorgere patologie come l'eczema. È come se la pelle esprimesse ciò che il bambino non riesce a dire a parole».

Come gestire le manifestazioni cutanee legate allo stress

Riconoscere i segnali

Capire le cause dell'eczema e riconoscerne i segnali aiuta a gestire meglio i sintomi.

«I problemi cutanei causati dallo stress possono manifestarsi in diversi modi, tra cui arrossamento, secchezza e prurito», spiega Ali. «Nei bambini con eczema, questi sintomi possono peggiorare in situazioni di stress. Essere consapevoli dei segnali e agire tempestivamente può prevenire ulteriori disagi».

Dare priorità alla cura di sé

Assicurarsi che il bambino dorma a sufficienza, faccia attività fisica regolare e segua una dieta equilibrata è fondamentale.

«Il sonno adeguato, l'esercizio fisico regolare e una dieta sana contribuiscono al benessere generale del bambino, migliorando anche la salute della sua pelle», consiglia la dottoressa.

Rimanere idratati

Bere acqua durante la giornata può contribuire a contrastare la secchezza della pelle.

«La secchezza cutanea causata dallo stress spesso deriva da squilibri ormonali che riducono l'idratazione», spiega l'esperta. «Incoraggiate i vostri figli a bere molta acqua per mantenere la pelle ben idratata».

Idratare regolarmente

Incorporare l'idratazione nella routine quotidiana è essenziale.

«Idratare regolarmente la pelle del bambino è un modo semplice ma efficace per combattere la secchezza e l'irritazione cutanea», afferma Ali.

Per calmare la pelle irritata, Ali consiglia di utilizzare creme prive di profumo e steroidi, come Epaderm Cream e Epaderm Ointment.

