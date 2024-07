Lavoro

Stabilire confini sociali e lavorativi sani può aiutare a ridurre il rischio di burnout.

Covermedia

Indipendentemente dalla fase della vita in cui ci si trova, chiunque può avere a che fare con la sindrome da burnout.

Il burnout è un insieme di sintomi che deriva da una condizione di stress cronico e persistente, associato al contesto lavorativo. La sindrome da burn-out (letteralmente «bruciato") dipende dalla risposta individuale ad una situazione professionale percepita come logorante dal punto di vista psicofisico. In tale contesto, l'individuo non dispone di risorse e strategie comportamentali o cognitive adeguate a fronteggiare questa sensazione di esaurimento fisico ed emotivo.

Jayne Morris, autrice, collaboratrice della BBC e maggiore coach del burnout del Regno Unito, ha fornito alcuni consigli per affrontare al meglio la situazione a seconda della generazione.

«Il burnout è un'esperienza soggettiva che colpisce le persone in modi diversi», dice Jayne. «Sebbene sia generalmente considerato un rischio professionale, l'esaurimento emotivo, fisico e mentale può manifestarsi indipendentemente dal percorso di vita».

Gen Z: definizione di lavoro sano e confini sociali

Se fai parte della Generazione Z, dovresti provare a dare priorità alla definizione dei limiti nella tua vita professionale e personale. «Oltre un quarto dei giovani tra i 18 e i 26 anni (28%) afferma che la vita sociale è la principale causa del burnout e la metà (50%) si sente sopraffatta e stressata a causa del proprio lavoro», afferma l'esperto. «Queste statistiche non sono sorprendenti in quanto le generazioni più giovani sono state allevate con una mentalità da 'cultura del trambusto'. 'Lavora duro, gioca duro' è un mantra comune per questa fascia di età, il che significa che spesso non sanno quando dire NO». Jayne aggiunge: «Tutti abbiamo i nostri limiti: impara quando tracciare una linea per il giorno che segna quando avrai finito, poi attieniti a quella linea e 'lascia la festa in alto'».

Millennial: stabilisci aspettative realistiche

Dare priorità alle tue responsabilità può aiutarti a evitare di stressarti per cose che non sono importanti. «Quasi la metà (48%) dei millennial pensa che prendersi cura di una famiglia sia più stressante e faticoso del lavoro retribuito, e 2 su 5 (46%) faticano a portare il carico mentale di tutte le proprie responsabilità e obblighi», spiega Jayne. «Con così tante responsabilità contrastanti, può essere difficile dare priorità a ciò che è più importante, il che spesso può portare a non lasciare tempo per se stessi». E continua: «Per aiutare, cerca di stabilire aspettative realistiche su ciò che può ragionevolmente essere ottenuto nel tempo che hai. Può sembrare impossibile trovare del tempo per te stesso quando hai una lista infinita di cose da fare, quindi inizia in piccolo, ma realistico».

Gen X: chiedere e accettare aiuto

Chiedere aiuto a qualcuno può alleviare la pressione e aiutarti a sentirti meno solo. «Oltre la metà (53%) dei membri della generazione X presta più attenzione ai bisogni degli altri che ai propri e quasi un terzo (29%) gestisce da solo i sintomi del burnout», afferma l'esperta del burnout. «Questa generazione tende ad avere un alto senso di responsabilità, il che significa mettersi in fondo alla lista delle priorità. Molti trovano difficile delegare per paura che le cose non vengano fatte bene come le fai tu». E aggiunge: «Tuttavia, non puoi fare tutto, e certamente non puoi farlo da solo».

Baby boomer: dare priorità alla salute e al benessere

Per evitare il burnout, è importante dare priorità alla propria salute. «2 Baby Boomer su 5 (43%) si preoccupano dell'invecchiamento o dei cambiamenti nella loro salute e benessere, ma 4 su 5 (79%) ammettono di non fare abbastanza esercizio fisico», spiega Jayne. «La solitudine è prevalente anche in questo gruppo generazionale e la salute fisica e mentale sono intrinsecamente legate. Connettersi con altre persone è un bisogno sociale fondamentale che può essere trascurato man mano che invecchiamo».

Covermedia