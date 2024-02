Sfidare se stessi può aiutare a mantenere la motivazione quando si fa esercizio fisico.

Con l'avvicinarsi della primavera e dell'estate nell'emisfero settentrionale, molti di noi desiderano rafforzare la fiducia nel proprio corpo e lavorare sulla propria salute.

Allenarsi in vista dell'estate non significa ottenere un corpo perfetto da bikini, ma rafforzare la fiducia in se stessi e sentirsi al meglio.

Caroline Idiens, personal trainer con 25 anni di esperienza, ha rivelato che questo è il momento migliore per iniziare a prepararsi all'estate.

Ecco un elenco di come raggiungere i vostri obiettivi estivi:

Sfidare se stessi

Sfidare se stessi può aiutare a mantenere la motivazione e a vedere i risultati a lungo termine.

«Sfidate voi stessi, ma mantenetevi realistici», raccomanda Caroline. «Se aumentate il peso, la resistenza o la distanza, fatelo gradualmente per evitare infortuni e vedere i risultati a lungo termine».

Misurare i progressi

Registrare i vostri progressi può aiutarvi a capire quanto avete fatto, a sentirvi bene con voi stessi e a mantenervi motivati.

«Tenete un diario e misurate i vostri progressi», suggerisce il personal trainer. «Non si tratta necessariamente di foto prima e dopo o di numeri sulla bilancia, ma di annotare come vi sentite dopo ogni allenamento e quali sessioni vi sono piaciute e perché».

L'alimentazione è fondamentale

Mangiare un'ampia varietà di cibi sani aiuta ad alimentare il corpo e a mantenere le energie.

«Non dimenticate l'importanza dell'alimentazione», dice Caroline. «Una dieta equilibrata aiuta a fornire la giusta energia per un allenamento intenso».

In coppia

Allenarsi con un partner può aiutare a mantenere la responsabilità.

«Perdete la motivazione? Telefonate a un amico per fare esercizio con voi e scegliete un'attività che sapete che vi piacerà», afferma la fitness coach. «In questo modo è molto più probabile che si riesca a mantenere l'impegno».

Mantenere la coerenza

La costanza è essenziale quando si tratta di una routine di esercizi.

«La costanza è fondamentale! Impegnarsi in allenamenti settimanali e rispettarli vi farà sentire e vedere i risultati più velocemente», spiega Caroline.

Covermedia