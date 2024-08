Gli ormoni svolgono un ruolo fondamentale per la nostra salute. Se si manifestano sintomi come sbalzi d'umore, aumento di peso e mestruazioni irregolari, potrebbe trattarsi di uno squilibrio ormonale.

Covermedia

La dottoressa Fiona MacRae, specialista in salute femminile integrativa e bilanciamento ormonale bioidentico presso la Marion Gluck Clinic, offre preziosi consigli su come disintossicare gli ormoni per mantenere l'equilibrio.

«Gli ormoni sono fondamentali per la nostra salute e il nostro benessere generale, regolando processi cruciali come il metabolismo, l'umore e le funzioni riproduttive», spiega la dottoressa MacRae. «Tuttavia, quando i livelli ormonali sono squilibrati, possono insorgere vari problemi di salute, tra cui aumento di peso, sbalzi d'umore e infertilità».

Per mantenere un equilibrio ormonale ottimale e sostenere la salute generale, la dottoressa sottolinea l'importanza di una regolare disintossicazione ormonale. Ecco i suoi quattro consigli principali:

1. Seguire una dieta equilibrata

Una dieta nutriente è essenziale per il funzionamento ottimale degli ormoni. «Incorporate molta frutta, verdura, cereali integrali e proteine magre nei vostri pasti per fornire al corpo i nutrienti necessari alla produzione e regolazione degli ormoni», suggerisce la dottoressa MacRae. «Limitare alimenti elaborati, zuccheri e alcol può aiutare a mantenere l'equilibrio ormonale».

La dottoressa aggiunge: «Un microbioma intestinale sano è cruciale per la disintossicazione ormonale, specialmente per l'escrezione degli estrogeni. Potete mantenerlo sano limitando l'uso di antibiotici a casi di infezioni batteriche accertate e completando sempre il ciclo di cure».

2. Rimanere idratati

Bere acqua durante la giornata aiuta il corpo a eliminare le tossine. «Una corretta idratazione è essenziale per la disintossicazione ormonale», afferma la dottoressa MacRae. «L'acqua facilita l'eliminazione delle tossine e supporta il fegato, fondamentale per il metabolismo degli ormoni. Cercate di bere almeno otto bicchieri d'acqua al giorno per favorire questo processo».

3. Praticare esercizio fisico regolare

L'attività fisica è fondamentale per mantenere l'equilibrio ormonale. «L'esercizio fisico regolare aiuta a ridurre i livelli di stress, migliorare il metabolismo e sostenere i processi di disintossicazione dell'organismo», spiega la dottoressa MacRae. «Incorporate nella vostra routine un mix di esercizi cardiovascolari, di forza e di flessibilità per favorire l'equilibrio ormonale».

4. Gestire lo stress

Lo stress può avere un impatto significativo sull'equilibrio ormonale, quindi è importante affrontarlo adeguatamente. «Lo stress cronico può sconvolgere l'equilibrio ormonale e causare vari problemi di salute. Per sostenere la disintossicazione ormonale, è essenziale gestire efficacemente lo stress», consiglia la dottoressa. «Praticate tecniche di rilassamento come la respirazione profonda, la meditazione o lo yoga per ridurre lo stress e promuovere l'equilibrio ormonale».

Covermedia