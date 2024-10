Covermedia

Iniziare la giornata con una doccia fredda può aiutarti a svegliarti e migliorare l'umore.

Molti esperti di salute consigliano di svegliarsi presto per il benessere mentale e fisico, ma spesso è più facile a dirsi che a farsi.

Svegliarsi presto può migliorare la salute mentale, aumentare la produttività e l'energia, e regolare il ritmo circadiano.

Per chi fatica ad alzarsi la mattina, Brian Clarke, esperto di benessere e proprietario di UK Saunas, ha condiviso i suoi consigli per aiutarti a svegliarti più facilmente e migliorare l'umore per tutta la giornata.

Mantieni un ritmo sonno-veglia regolare Per svegliarti presto, devi dormire a sufficienza la notte. «Dovresti mantenere un orario di sonno costante, andando a letto e svegliandoti alla stessa ora ogni giorno, anche nei fine settimana», consiglia Brian. «Questo aiuta a regolare l'orologio interno del corpo, che influisce sulla tua sonnolenza o vigilanza, sia al mattino che alla sera».

Lascia entrare molta luce nella stanza Svegliarsi in una stanza completamente buia rende più difficile alzarsi presto. «Esporsi alla luce del giorno appena possibile al risveglio limita la produzione di melatonina, l'ormone che favorisce il sonno», spiega l'esperto. «È quindi meglio lasciare le tende aperte o almeno parzialmente aperte, così il sole ti sveglierà in modo naturale».

Usa una sveglia rilassante Scegli un suono della sveglia che non ti faccia sobbalzare. «Il suono della sveglia può influire su quanto ti senti sveglio o assonnato al risveglio», spiega Brian. «Ad esempio, musica piacevole e rilassante è associata a un minore disorientamento mattutino. Le sveglie melodiche sono facili da seguire e possono aiutarti a svegliarti più dolcemente». Da un punto di vista specifico, suoni bruschi, come i beep, possono lasciare un individuo «intontito» piuttosto che energico.

Fai una doccia fresca Iniziare la giornata con una doccia fresca può aiutarti a sentirti più sveglio e migliorare l'umore. «Fare una doccia è una parte fondamentale della routine mattutina, e la temperatura dell'acqua ha un ruolo nell'aumentare la prontezza», dice Brian. «Le docce fredde, in particolare, sono note per aumentare i livelli di energia in modo simile alla caffeina».

