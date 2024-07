Estate

Consigli utili per non soffrire il caldo la notte.

Covermedia

Le temperature stanno aumentando nell'emisfero settentrionale mentre entriamo nel clou dell'estate.

Il caldo può spesso farci sentire accaldati e a disagio, il che può portare a un sonno di scarsa qualità. Ma ci sono modi per stare al fresco e riposare bene la notte durante un'ondata di calore: Niamh McMillan, sovrintendente della farmacia presso Superdrug, ha fornito qualche informazione a riguardo.

Mantieniti idratato

Innanzitutto, è importante mantenersi idratati durante i mesi più caldi. «Anche se non hai sete, è importante bere molta acqua perché il caldo ti fa sudare ed è fondamentale reintegrare i liquidi persi o ti surriscalderai», consiglia Niamh. «Tieni una bottiglia d'acqua a portata di mano durante la giornata per evitare la disidratazione. Cerca di evitare bevande come alcol, bevande zuccherate, caffè o altre bevande contenenti caffeina durante un'ondata di calore, poiché possono disidratarti».

Resta in casa

Sebbene possa sembrare allettante trascorrere ore al sole, potresti finire con fare i conti con delle scottature, il che renderà meno confortevole il sonno. «Il sole è al suo punto più alto verso mezzogiorno ed è allora che la radiazione solare è più forte», avverte l'esperto. «Se sei all'aperto, trova un posto all'ombra per evitare la luce solare diretta o evita di fare programmi in questo periodo. Applica sempre una crema solare ad alto fattore di protezione, anche quando sei all'ombra, è importante avere un fattore di protezione solare sulla pelle».

Mantieni fresco il tuo spazio per dormire

Preparati per una buona notte di sonno assicurandoti che la tua camera da letto sia fresca. «Prepara la tua camera da letto tenendo le tende chiuse tutto il giorno per evitare che la luce del sole entri e riscaldi la stanza», consiglia Niamh. «Anche le tende oscuranti possono aiutare a mantenere le stanze fresche in estate. Riponi la biancheria da letto spessa e opta invece per lenzuola leggere e traspiranti come il cotone». Aggiunge: «Una doccia veloce e fresca prima di andare a letto può aiutare ad abbassare la temperatura corporea. Usa un ventilatore da comodino per far circolare l'aria nella stanza mentre dormi»

Attenzione al colpo di calore

«È fondamentale essere consapevoli dei sintomi del colpo di calore, soprattutto durante un'ondata di calore», ribadisce Niamh. «Il colpo di calore può verificarsi quando il corpo si surriscalda e non è in grado di raffreddarsi. I sintomi includono una temperatura corporea elevata (oltre i 39,4 °C), pelle calda, rossa, secca o umida, polso accelerato, mal di testa, vertigini, nausea, confusione e in alcuni casi, perdita di coscienza».

