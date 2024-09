Il disturbo affettivo stagionale può avere un impatto significativo sul sonno.

Il disturbo affettivo stagionale (S.A.D.) può influenzare la nostra salute mentale e fisica in vari modi, compreso il sonno.

Il S.A.D. è un disturbo dell'umore che si manifesta con un andamento stagionale. È spesso chiamato «depressione invernale», poiché i sintomi tendono a essere più intensi durante i mesi invernali.

Con l'arrivo dell'autunno nell'emisfero settentrionale, l'esperta del sonno, la dottoressa Daisy, ha offerto consigli su come gestire il sonno durante il disturbo affettivo stagionale.

Terapia della luce

La terapia della luce può aiutare a regolare il ritmo circadiano, migliorando così la qualità del sonno.

«La terapia della luce comporta l'esposizione a una luce artificiale intensa che imita la luce naturale del sole», spiega la dottoressa Daisy. «L'uso di una lampada per la terapia della luce ogni giorno, specialmente al mattino, può regolare il ritmo circadiano e migliorare l'umore. Questo può indirettamente aiutare il sonno mantenendo un ciclo sonno-veglia più equilibrato».

Luce naturale

Cercate di uscire almeno una volta al giorno per esporvi alla luce naturale.

«Massimizzate l'esposizione alla luce naturale durante la giornata, soprattutto al mattino», consiglia la dottoressa Daisy. «Passate del tempo all'aperto, anche nei giorni nuvolosi. L'esposizione alla luce solare aiuta a regolare l'orologio interno del corpo e supporta la produzione di serotonina, che può avere un impatto positivo sull'umore e sul sonno».

Creare un ambiente favorevole al sonno

Creare un ambiente buio e confortevole può aiutare a migliorare la qualità del sonno.

«Rendete la vostra camera da letto un luogo ideale per dormire, mantenendola buia, silenziosa e fresca», raccomanda l'esperta del sonno. «Considerate l'uso di tende oscuranti per bloccare la luce in eccesso e di macchine per il rumore bianco per mascherare suoni disturbanti».

Limitare l'uso degli schermi prima di dormire

Evitate l'uso di telefoni, computer o altri schermi prima di dormire, poiché la luce blu può disturbare il sonno.

«La luce blu emessa da telefoni, tablet e computer può interferire con la produzione di melatonina, rendendo più difficile addormentarsi», avverte la dottoressa Daisy. «Evitate gli schermi almeno un'ora prima di andare a letto».

Fare esercizio regolarmente e mangiare bene

L'attività fisica e una dieta sana possono favorire un sonno di qualità.

«L'attività fisica ha dimostrato di migliorare l'umore e la qualità del sonno. Puntate a fare esercizio regolarmente, ma evitate attività intense vicino all'orario di andare a letto, poiché potrebbero interferire con il sonno», dichiara la dottoressa Daisy.

Prosegue poi: «Seguite una dieta equilibrata ricca di cereali integrali, frutta, verdura, proteine magre e grassi sani. Evitate eccessi di caffeina e alcol, soprattutto prima di dormire, poiché possono disturbare il sonno».

