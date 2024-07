Cercate di dare priorità a un'alimentazione sana e all'idratazione durante i festival.

Covermedia

Sebbene i festival possano essere molto divertenti, possono avere un impatto negativo sulla salute dell'intestino per una serie di motivi.

I festival estivi di solito significano sonno disturbato, notti in bianco, cibo poco sano, bagni pubblici e servizi igienici limitati. Sebbene tutto ciò possa sembrare un'avventura eccitante, potrebbe avere un impatto negativo sulla salute dell'intestino.

Adrienne Benjamin, nutrizionista di ProVen Biotics, ci svela quali sono i maggiori responsabili della salute dell'intestino durante i festival e come contrastarne gli effetti.

Dieta scorretta Il cibo dei festival, spesso composto da hamburger, patatine e pizza, può essere delizioso, ma non è nutriente. «La dieta è il fattore più importante quando si tratta di sostenere l'intestino», spiega Adrienne. «I batteri del nostro microbioma si nutrono di alimenti ricchi di fibre, come legumi, cereali integrali e molte verdure, che possono scarseggiare in alcune feste e può essere difficile trovare opzioni sane e, in particolare, raggiungere la quota di verdure raccomandata ogni giorno». Continua: «Fare del proprio meglio per limitare l'assunzione di alimenti trasformati e zuccherati, portare con sé alcuni spuntini sani a lunga conservazione, come barrette proteiche a basso contenuto di zucchero, noci e frutta secca, e rimettersi in carreggiata non appena si torna a casa, possono tutti aiutare a minimizzare l'impatto della mancanza di scelte alimentari».

Disidratazione

Molti partecipanti ai festival si ritrovano a bere più alcolici del solito e a dimenticare di bere acqua, il che può portare alla disidratazione e a problemi di salute intestinale. «L'acqua aiuta a far muovere il cibo nell'intestino. Quando si è disidratati, il rischio di costipazione aumenta, poiché l'acqua presente nel corpo viene dirottata fuori dall'intestino per altre funzioni essenziali, lasciando le feci secche, dure e difficili da evacuare, contribuendo ad altri sintomi digestivi, come il gonfiore», spiega Adrienne. «Cercate di abbinare a ogni bevanda alcolica almeno un grande bicchiere d'acqua per evitare la disidratazione».

Dormire

È difficile dormire bene durante un festival in campeggio. Quando non si dorme a sufficienza, l'ormone dello stress, il cortisolo, aumenta e questo può avere un impatto sulle funzioni digestive perché il corpo ritiene di dover distogliere energie per affrontare lo stress. «Questo può portare a una serie di sintomi intestinali, tra cui gonfiore, costipazione e dolori di stomaco», avverte la nutrizionista. «Portate con voi una mascherina per il sonno e dei tappi per le orecchie, assicuratevi di avere vestiti caldi e sacchi a pelo o coperte da mettere sotto e sopra di voi, oltre a un cuscino comodo: tutto ciò può aiutarvi a massimizzare quei preziosi minuti di sonno».

Per ridurre i potenziali problemi di salute dell'intestino, Adrienne consiglia di assumere un probiotico, come ProVen Biotics 25 Billion, qualche giorno prima di andare ai festival.

