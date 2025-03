Il brodo d'ossa è ricco di vitamine e sostanze nutritive.

Covermedia Covermedia

Se siete alla ricerca di un pasto che vi aiuti a sconfiggere i malanni invernali, il brodo d'ossa potrebbe fare al caso vostro. La dottoressa Anatalia Moore, medico di base per Pho Restaurants, spiega come il brodo d'ossa possa contribuire al benessere generale.

«Da generazioni, bere brodo d'ossa è considerato un rimedio imprescindibile nei periodi di malessere, e con tutti i suoi benefici è facile capirne il motivo», afferma.

«Il suo sapore ricco e intenso non è l'unico vantaggio della lunga cottura a fuoco lento. Questo processo permette di estrarre importanti nutrienti dalle ossa e dal midollo osseo, mentre l'aggiunta di erbe e cereali alla fine della preparazione ne aumenta il valore nutrizionale».

Più proteine e più aminoacidi

Sebbene il brodo d'ossa abbia un gusto simile ai brodi tradizionali, contiene un quantitativo maggiore di proteine, che contribuiscono a prolungare il senso di sazietà, riducendo il consumo di snack e aiutando a mantenere il peso forma.

Inoltre, gli aminoacidi presenti favoriscono la produzione e la riparazione del collagene, migliorando la salute di articolazioni, pelle, capelli e unghie.

Aminoacidi come la glutammina e la glicina possono anche ridurre l'infiammazione e supportare la salute intestinale, facilitando l'assorbimento dei nutrienti.

La dottoressa Moore aggiunge: «Questi aminoacidi possono anche favorire un sonno di qualità, essenziale per la rigenerazione del corpo e della mente, con effetti positivi sull'infiammazione e sul sistema immunitario».

Un brodo dal potere idratante

Un altro vantaggio del brodo d'ossa è il suo potere idratante. «Essendo composto in gran parte da acqua, il brodo offre benefici anche sotto questo aspetto», afferma Moore.

«Gli adulti dovrebbero consumare dai 2 ai 3 litri di acqua al giorno, e mantenere una buona idratazione è fondamentale per il corretto funzionamento dell'organismo».

Il brodo d'ossa è uno degli ingredienti principali del pho vietnamita, un piatto che include tagliatelle, verdure e proteine. Il medico conclude: «L'idratazione fornita dal brodo, unita agli aminoacidi benefici per l'intestino e alla presenza di erbe e verdure fresche nel pho, fa sì che questo pasto sia particolarmente favorevole per la salute intestinale. Un intestino sano è la chiave per sentirsi meglio sia fisicamente che mentalmente».