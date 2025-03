La caffeina può influenzare il nostro organismo in modi diversi, compromettendo anche l'assorbimento di alcuni nutrienti.

Covermedia Covermedia

Se si assumono integratori, è fondamentale sapere se alimenti o bevande possano interferire con i loro effetti benefici.

Molti di noi prendono gli integratori al mattino, spesso insieme a una tazza di caffè o tè. Tuttavia, Agnieszka Kozlowska, esperta di benessere e fondatrice di Miracle Leaf Wellness, mette in guardia: la caffeina potrebbe ridurne l'efficacia.

L'esperta spiega in che modo la caffeina influisce sull'assorbimento dei nutrienti e suggerisce tempistiche corrette per assumerli.

Ferro

«Assumere ferro con tè o caffè può ridurne l'assorbimento, poiché queste bevande ostacolano l'assimilazione di alcuni nutrienti, in particolare del ferro», avverte Agnieszka.

Per migliorare l'assorbimento, è consigliabile evitare tè e caffè per alcune ore prima e dopo l'assunzione dell'integratore. Meglio assumerlo con un bicchiere di succo d'arancia, ricco di vitamina C, che «aiuta il corpo a elaborare il ferro in modo più efficace».

Vitamina D

«La caffeina può interferire con i recettori che permettono all'organismo di utilizzare correttamente la vitamina D, riducendone l'efficacia», spiega l'esperta.

Per evitare interferenze, Agnieszka consiglia di aspettare almeno 30 minuti prima e dopo l'assunzione di caffeina per assumere l'integratore, così da favorire benefici come ossa forti e miglior qualità del sonno.

Vitamine B e C

«Le vitamine del gruppo B e la vitamina C possono essere influenzate dalla caffeina, che aumenta la minzione e può eliminare questi nutrienti prima che il corpo li assorba», sottolinea Agnieszka. «Regolare i tempi di assunzione aiuta a migliorarne l'efficacia».

Come e quando assumerli

Per ottimizzare l'efficacia degli integratori, meglio assumerli con acqua naturale.

«Lasciare un intervallo di 30 minuti prima o dopo il caffè mattutino permette un corretto assorbimento dei nutrienti», raccomanda l'esperta.

Come contrastare gli effetti della caffeina

La caffeina può provocare disidratazione e influire sulla salute cardiovascolare.

«Può far perdere all'organismo minerali essenziali come magnesio e potassio, fondamentali per l'idratazione, la salute del cuore e i livelli di energia», afferma Agnieszka. «Aggiungere elettroliti all'acqua è un modo efficace per ripristinare questi minerali».