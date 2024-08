Il consumo di alcol può peggiorare i sintomi della perimenopausa, come gli sbalzi d'umore e la sudorazione notturna.

La perimenopausa è la fase di transizione verso la menopausa, caratterizzata da sintomi come vampate di calore e periodi irregolari.

Durante questa fase, il corpo può sentirsi più stanco del solito e l'assunzione di alcolici può peggiorare la situazione interrompendo il ciclo del sonno. Christy Osborne, coach di sobrietà e fondatrice di LoveLifeSober.co.uk, ha rivelato come il consumo di alcol può influire in questa fase della vita.

Vampate di calore e sudorazione notturna

Le vampate di calore possono essere un sintomo della perimenopausa, ma sono anche una conseguenza comune del consumo di alcol. «Il consumo di alcol può scatenare o intensificare le vampate di calore e le sudorazioni notturne», spiega l'esperta. «L'alcol influisce sulla capacità del corpo di regolare la temperatura, il che può portare a un aumento di questi fastidiosi sintomi».

Disturbi del sonno

Quando il corpo attraversa la perimenopausa, ci si può sentire più stanche del solito e il consumo di alcolici peggiora la situazione interrompendo il ciclo del sonno. «All'inizio l'alcol può far sentire assonnati, ma in realtà altera il ciclo del sonno, soprattutto il sonno REM, come io sperimentavo quando bevevo», spiega Christy. «Questo porta a una peggiore qualità del sonno e a risvegli più frequenti durante la notte. Di conseguenza, altri sintomi della perimenopausa, come sbalzi d'umore e stanchezza, peggiorano ulteriormente a causa della mancanza di sonno ristoratore».

Aumento dell'ansia e sbalzi d'umore

Gli sbalzi d'umore sono un sintomo comune della perimenopausa e possono essere peggiorati dal consumo di alcol. «Ho sperimentato un aumento dell'ansia e degli sbalzi d'umore quando ho bevuto alcolici ed è un effetto collaterale comune del bere», condivide l'esperta. «Influisce sull'equilibrio dei neurotrasmettitori nel nostro cervello, rendendo più pronunciate le fluttuazioni emotive». E aggiunge: «Durante la perimenopausa, questi cambiamenti di umore sono già impegnativi e l'alcol non fa che amplificarli».

Squilibri ormonali

«L'alcol può interferire con la capacità del fegato di metabolizzare correttamente gli ormoni, provocando squilibri che esacerbano i sintomi della perimenopausa», afferma Christy. «Questo può portare a problemi più gravi e frequenti, come mestruazioni irregolari e fluttuazioni ormonali».

