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Potenziale cognitivo Come la prima infanzia modella l'intelligenza

Covermedia

31.3.2026 - 16:00

L'intelligenza non dipende solo dalla genetica.
L'intelligenza non dipende solo dalla genetica.
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Genetica e ambiente contribuiscono allo sviluppo dell'intelligenza, ma i primi anni di vita e la qualità delle relazioni possono determinare quanto del nostro potenziale cognitivo si realizza davvero.

Covermedia

31.03.2026, 16:00

31.03.2026, 16:14

 L'intelligenza non dipende solo dalla genetica.

Anche l'ambiente in cui cresciamo, soprattutto nei primi anni di vita, può influenzare profondamente lo sviluppo delle capacità cognitive.

Diversi studi, citati anche dalla rivista scientifica «GEO», suggeriscono che i geni definiscono il potenziale intellettivo di una persona, ma sono le esperienze precoci a determinare quanto di questo potenziale venga effettivamente sviluppato.

Un elemento chiave riguarda il modo in cui le diverse aree del cervello comunicano tra loro. In passato si riteneva centrale la corteccia prefrontale, coinvolta nel pensiero complesso e nella pianificazione. Ricerche più recenti indicano invece che l'intelligenza dipende da una rete più ampia, composta da almeno 14 aree cerebrali che lavorano in sinergia.

Secondo gli studi, fino al 30% delle differenze nel quoziente intellettivo può essere spiegato dalla velocità con cui le informazioni vengono trasmesse tra queste regioni.

Un ruolo fondamentale è svolto anche dalla sostanza bianca, la rete di connessioni che permette alle diverse aree cerebrali di comunicare tra loro. Più queste connessioni sono efficienti, più rapida è l'elaborazione delle informazioni.

Tuttavia, la struttura del cervello non è determinata solo dai geni. Anche l'ambiente in cui cresce un bambino contribuisce in modo significativo al suo sviluppo. Le ricerche indicano che i fattori genetici spiegano circa metà del potenziale cognitivo, mentre l'altra metà dipende dalle esperienze e dalle condizioni di vita.

Tra gli elementi più rilevanti c'è il rapporto tra genitori e figli. Parlare con i bambini, rispondere alle loro domande e stimolare la curiosità favorisce lo sviluppo del linguaggio e delle capacità cognitive. In questo processo conta soprattutto la qualità delle interazioni, più ancora della quantità di parole.

Gli esperti sottolineano quindi l'importanza di offrire ai bambini un ambiente ricco di stimoli, relazioni positive e opportunità di apprendimento fin dalla prima infanzia. In queste fasi decisive, il sostegno familiare ed educativo può fare una differenza significativa nello sviluppo del potenziale intellettivo.

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