La vitamina D può fare miracoli. Covermedia

La carenza di vitamina D può contribuire a problemi della pelle, tra cui l'acne.

Covermedia

Durante i mesi freddi, molti di noi sperimentano vari problemi alla pelle, tra cui secchezza e peggioramento dell'acne. Questi disturbi sono spesso causati da fattori stagionali come l'aria fredda e secca, oltre al riscaldamento centralizzato.

Esistono diversi modi per prevenire le eruzioni cutanee in autunno e in inverno, tra cui l'assunzione di integratori di vitamina D.

«Se soffrite di acne e avete notato un peggioramento della pelle nelle ultime settimane, non siete soli», spiega il dottor Neel Patel, Online Doctor di LloydsPharmacy. «Gli studi hanno evidenziato che molte persone affette da acne vedono i loro sintomi peggiorare durante l'inverno».

Il dottor Patel continua: «Le riacutizzazioni invernali dell'acne sono solitamente legate a quattro fattori: carenza di vitamina D, maggiori livelli di stress, consumo aumentato di alcol e alimenti ricchi. A volte, una combinazione di questi elementi può essere la causa».

Ecco tre consigli dell'esperto su come prendersi cura della pelle in autunno e in inverno.

Vitamina D:

Durante i mesi più freddi, la produzione di vitamina D diminuisce a causa della minore esposizione alla luce solare, il che può influire negativamente sulla pelle. «La carenza di vitamina D è stata collegata all'acne. Uno studio del 2016 ha rilevato che le persone con una carenza di vitamina D hanno il doppio delle probabilità di sviluppare acne», spiega Patel.

«Se notate un peggioramento dell'acne in inverno, prendere in considerazione un integratore di vitamina D per raggiungere i 10 mg giornalieri raccomandati potrebbe essere utile», aggiunge l'esperto. Anche il consumo di alimenti ricchi di vitamina D, come pesce azzurro e tuorli d'uovo, può essere benefico.

Stress:

Il dottor Patel sottolinea come lo stress possa essere una delle principali cause dell'acne: «Il cortisolo, noto come l'ormone dello stress, stimola la produzione di testosterone e DHT, entrambi collegati all'acne».

Per gestire lo stress e migliorare la salute della pelle, il medico raccomanda di dare priorità alla cura di sé attraverso esercizi di respirazione e attività fisica.

Alcol:

Le festività autunnali e invernali possono portare a un aumento del consumo di alcol. «L'alcol può influire sul sistema immunitario e sui livelli ormonali, e disidratare la pelle, causando una sovrapproduzione di sebo che può portare alla formazione di brufoli», spiega Patel.

Per ridurre l'impatto dell'alcol sulla pelle, Patel consiglia di rispettare le linee guida del Servizio Sanitario Nazionale, che suggeriscono di non superare le 14 unità di alcol a settimana, e aggiunge: «È una buona idea concedersi almeno un paio di giorni a settimana senza alcol e optare per bevande a bassa gradazione».

Covermedia