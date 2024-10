I mesi freddi possono spesso farci sentire fiacchi e demotivati, ma ci sono alcuni semplici modi per contrastare questa sensazione.

Quando le giornate diventano più fredde e buie, è importante mantenere sane abitudini, come una corretta alimentazione e l'esercizio fisico regolare, per preservare i livelli di energia.

Emma Bullock-Lynch, nutrizionista di Wassen, condivide i suoi migliori consigli per affrontare i mesi freddi.

Sfruttare al massimo la mattina

Anche se può sembrare difficile, cercate di iniziare la giornata non appena vi svegliate.

«Una volta che la luce del sole comincia a fare capolino, approfittate della mattina e inserite un po' di movimento nella vostra routine quotidiana», raccomanda l'esperta.

«Questo darà il tono alla giornata e farà ripartire l'umore e il metabolismo». Una semplice passeggiata mattutina o qualche esercizio di stretching possono aiutare a iniziare la giornata con il piede giusto.

Rimanere idratati

Le temperature fredde e il riscaldamento centralizzato possono causare disidratazione e stanchezza, quindi è essenziale bere acqua regolarmente.

«Rimanere idratati non è importante solo nelle giornate di sole, ma anche in inverno, perché l'aria fredda può seccare», dice Emma. «La disidratazione può causare stanchezza e rendere la pelle secca, perciò tenete sempre una bottiglia d'acqua a portata di mano durante la giornata».

L'esperta consiglia di limitare il tè nero e il caffè, che possono avere un effetto disidratante, e suggerisce di arricchire l'acqua con limone o un integratore di elettroliti come Wassen Hydrate + Replenish.

Mangiare grassi sani

Inserire nella dieta grassi sani può dare una spinta all'energia e migliorare l'umore.

«In questo periodo dell'anno, i grassi sani sono preziosi per la salute della pelle, i livelli di energia e l'umore», afferma Emma.

«Si trovano in alimenti come avocado, noci, semi e olio d'oliva. Non dimenticate gli omega 3 DHA ed EPA, presenti soprattutto nei pesci grassi come salmone, aringhe e sgombri».

Dormire bene

Il sonno è essenziale per mantenere alti i livelli di energia.

«Sembra scontato, ma dormire bene ogni notte è fondamentale per la salute e il benessere», dice l'esperta. «Durante il sonno, il corpo si ripara, ma ciò avviene solo quando si raggiunge un sonno profondo e ristoratore».

Per favorire un buon riposo, Emma suggerisce di evitare la caffeina, spegnere i dispositivi e concentrarsi su attività rilassanti prima di andare a letto.

