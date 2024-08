Il movimento quotidiano è essenziale per conservare la massa muscolare.

Il mantenimento della muscolatura è fondamentale per continuare a svolgere le attività quotidiane con l'avanzare dell'età.

La massa muscolare diminuisce solitamente del 3-8% ogni decennio dopo i 30 anni, con un'accelerazione significativa dopo i 60 anni. Tuttavia, esistono strategie efficaci per mantenere la muscolatura anche in età avanzata.

Esercizio breve e intenso

Kate Sheehan, terapista occupazionale presso Stannah, azienda produttrice di montascale e ascensori per la casa, spiega che l'esercizio fisico di breve durata è uno dei modi migliori per mantenere la muscolatura con l'età.

Esercizi a brevi e vigorosi intervalli

Gli esercizi brevi sono più gestibili e facili da inserire in una giornata piena di impegni. «Gli studi hanno dimostrato che «poco e spesso» è più efficace», afferma Kate. «Sessioni di attività fisica più piccole e gestibili sono altrettanto valide, se non migliori, di quelle più lunghe». Aggiunge: «Includere piccole sessioni di attività nella vita quotidiana è più realistico, realizzabile e piacevole, soprattutto per chi non ama l'esercizio fisico».

Concentrarsi sugli esercizi di rafforzamento muscolare

Con l'avanzare dell'età, i muscoli diminuiscono in dimensioni e forza, rendendo più impegnative le attività quotidiane. «Si assiste a una diminuzione della massa muscolare, delle dimensioni e della forza, poiché i muscoli producono meno forza», spiega la terapista. Con l'aumento dello stile di vita sedentario e la convinzione che in età avanzata la forza e la mobilità siano limitate, questi numeri diventano comprensibili. Tuttavia, non è mai troppo tardi per aumentare la massa muscolare e la forza.

Continuare a muoversi

È importante trovare il tempo per fare qualche forma di esercizio fisico ogni giorno, anche se si tratta solo di una breve passeggiata intorno all'isolato. «Tutti pensano che la corsa sia meglio della camminata per i benefici dell'esercizio fisico, ma la ricerca dimostra che la camminata veloce può raggiungere un'intensità moderata o elevata, che aumenta la frequenza cardiaca, favorisce la circolazione sanguigna e brucia energia», afferma Kate. Aggiunge: «La corsa può avere un impatto sulle articolazioni e quindi non è adatta a tutti, soprattutto con l'avanzare dell'età. È un bene non solo per la salute fisica ma anche per quella mentale, perché camminare con gli amici riduce la quantità di tempo che passiamo da soli e in casa».

Trovare qualcosa che piace fare

Fare esercizi che piacciono davvero aiuta a sentirsi più motivati. «Se sappiamo che l'esercizio fisico ci fa bene, perché lo evitiamo? Spesso lo consideriamo un lavoro o una punizione», dice Kate. «Questo porta molti a rinunciare del tutto all'esercizio fisico». L'esperta conclude: «Il problema è che molti di noi che hanno difficoltà a fare esercizio fisico con costanza non hanno ancora trovato una forma di attività che piaccia davvero. Provate una varietà di esercizi e continuate a praticare l'attività che vi piace di più».

