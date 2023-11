È importante impegnarsi a fondo per avere uno stile di vita sano.

Creare abitudini sane ed efficaci è spesso difficile ma non impossibile.

Abitudini come l'esercizio fisico quotidiano o il corretto consumo di acqua ogni giorno sono un ottimo modo per migliorare il benessere generale, ma farlo sempre può risultare complicato. La dottoressa Mahrukh Khwaja, dentista, psicologa positiva, fondatrice e CEO di Mind Ninja, ha fornito i suoi migliori consigli su come iniziare a costruire abitudini che durino nel tempo.

Rendi le abitudini divertenti

Uno dei modi più efficaci per garantire che un’abitudine persista è renderla piacevole. «Ad esempio si può fare il trampolino elastico per fare esercizio anziché iscriversi in palestra», suggerisce Mahrukh. «Più ci divertiamo, meglio è. Ciò aumenta i nostri livelli di motivazione di 'alta qualità' (si adatta ai nostri valori, noti come motivazione intrinseca) mentre stiamo adottando un nuovo comportamento che ci piace intrinsecamente».

Inizia in piccolo

Quando inizi a costruire abitudini, assicurati che siano realizzabili, altrimenti sarà meno probabile che si mantengano. «Scomporre gli obiettivi più grandi in piccoli obiettivi gestibili», raccomanda l'esperto, «questo ci assicura di non sentirci sopraffatti».

Abitudini di impilamento

Per la dottoressa spesso è più facile integrare le abitudini esistenti che ricominciare dall’inizio. L’esperto consiglia di «mettere sulle spalle le abitudini esistenti, come aggiungere una routine di respirazione consapevole di 2 minuti a un'abitudine di corsa regolare».

Approccio basato sulla mentalità della crescita

È importante rendersi conto che creare nuove abitudini sane di solito può richiedere tempo e impegno, ma ne vale la pena. «Le nuove abitudini richiedono tempo e tenacia», sottolinea l'esperto. «Avere una mentalità di crescita, indipendentemente dall'età, è estremamente utile per non mollare».

Raggruppamento della tentazione

Se hai difficoltà a creare abitudini durature, prova a collegarle a qualcosa che ti piace. «Collegare tentazioni piacevoli con un'abitudine che fornisce ricompense, come ascoltare solo il proprio podcast preferito mentre si pedala», suggerisce il dott. Mahrukh. «Ciò rende le attività più allettanti e facilmente eseguibili».

Nuovi inizi

Iniziare nuove abitudini quando stai attraversando un cambiamento di vita può spesso essere utile. «Appendere un cambiamento di abitudine a diversi capitoli della vita, ovvero punti di interruzione naturali nella vita, come un nuovo trasloco, l'inizio di un nuovo lavoro, l'inizio della settimana o un nuovo anno».

Festeggia il progresso

Infine, è importante celebrare i tuoi progressi e i tuoi successi: «Aumentare i nostri livelli di emozioni positive ci fa sentire bene e ci rende più propensi a continuare con la nostra abitudine. Riconoscere i nostri progressi ci aiuta anche ad inclinarci verso una mentalità di crescita».

Covermedia