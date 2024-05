I voli a lungo raggio possono avere un impatto negativo sullo stomaco.

Viaggiare può influenzare negativamente la salute intestinale, compromettendo così l'esperienza di viaggio.

Adrienne Benjamin, nutrizionista principale di ProVen Biotics, offre i suoi migliori consigli su come prevenire i disagi intestinali, diarrea del viaggiatore, stitichezza e altri disturbi comuni.

Voli a lungo raggio

Il modo migliore per evitare problemi di stomaco su un volo a lungo raggio è rimanere idratati e cercare di mangiare poco.

«I voli a lungo raggio possono creare scompiglio nel nostro intestino, a causa della pressione aggiunta, della seduta prolungata in uno spazio ristretto e del movimento turbolento dell'aereo che influenzano il funzionamento del nostro sistema digestivo», afferma Adrienne. «Il modo migliore per evitarlo è mangiare il minimo durante il volo, bere molta acqua, evitando alcol e caffeina per rimanere idratati, e fornire un supporto specifico per l'intestino prima di volare».

Jet lag intestinale

Il jet lag può avere un effetto negativo sull'intestino poiché può interrompere il ciclo digestivo.

«I modelli di sonno irregolari e il jet lag possono influenzare l'intestino poiché possono incidere sull'energia e portarti a mangiare cibi diversi in momenti diversi della giornata, il che poi interrompe il ciclo digestivo», spiega l'esperta. «Studi recenti suggeriscono anche che il sonno insufficiente è associato a batteri intestinali squilibrati. Unisci questo con la stanchezza dovuta al passaggio tra diversi fusi orari, e quasi certamente avrai mal di stomaco o stitichezza».

Acqua del rubinetto e ghiaccio

Cerca di evitare di bere acqua del rubinetto durante il viaggio poiché può causare disturbi allo stomaco.

«È consigliabile evitare di bere acqua del rubinetto durante le vacanze, poiché potrebbe non essere trattata secondo gli standard a cui sei abituato e potrebbe contenere batteri sconosciuti, capaci di causare malattie, dolori allo stomaco e diarrea», avverte la nutrizionista. «Attieniti all'acqua in bottiglia da bottiglie sigillate e evita anche i cubetti di ghiaccio, solo per sicurezza».

Idrata, idrata, idrata

È importante rimanere idratati durante il viaggio.

«Un'eccessiva sudorazione può disidratarci e portare a stitichezza poiché il nostro corpo non contiene abbastanza acqua da aggiungere alle feci, rendendole più difficili da espellere», afferma Adrienne. «Può anche portare a gonfiore e a sentirsi a disagio, poiché il corpo trattiene l'acqua nel tentativo di compensare la mancanza di idratazione. E mentre tutti noi apprezziamo il piacere di qualche drink alcolico in vacanza, è bene ricordare che questo può influire negativamente sul nostro fegato e sulla digestione, aggravando anche la disidratazione».

Prendi i tuoi integratori

Se ti preoccupi per la salute del tuo intestino prima del viaggio, i probiotici possono essere la risposta.

«I probiotici, spesso definiti come «batteri buoni», possono aiutare a ripristinare l'equilibrio naturale dei batteri nel tuo intestino e mantenere la regolarità delle feci, particolarmente utile se sei incline a problemi di salute intestinale come stitichezza o diarrea», dice l'esperta. «ProVen Biotics For Travel è progettato per aiutare a mantenere un sistema digestivo equilibrato mentre si viaggia».

