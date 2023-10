Un sonno disturbato può avere un impatto sugli ormoni della fame, sulla glicemia e sull'umore.

Un sonno incostante può avere un impatto negativo in diversi modi, ad esempio facendovi sentire più affamati e desiderando cibi ricchi di carboidrati.

Secondo Joan Abebe, coach olistico di salute e nutrizione, una notte di sonno disturbato può avere un impatto sugli ormoni della fame, sulla glicemia e sull'umore.

«Quindi, se volete sconfiggere queste voglie o sentirvi più sani durante il giorno, è ora di migliorare la vostra routine del sonno!».

Joan suggerisce tre modi per dormire meglio.

Finite la cena almeno due ore prima di andare a letto

Prima di tutto, assicuratevi che il vostro corpo abbia abbastanza tempo per digerire la cena prima di andare a letto.

«La digestione del cibo richiede un'enorme quantità di energia al corpo», spiega Joan. «Terminare l'ultimo pasto 2 ore prima di andare a letto migliora la qualità del sonno e permette al corpo di concentrarsi sul sonno ristoratore senza il lavoro di digerire un pasto notturno».

Integratori per il sonno

Se fate fatica ad addormentarvi, potrebbe valere la pena di provare un integratore per il sonno.

«I miei preferiti per un sonno riposante sono il magnesio, che rilassa i muscoli, e le gummie da letto Yumi Nutrition 5-HTP, che aiutano a produrre melatonina e segnalano al corpo che è ora di riposare», consiglia l'esperta.

Investire in un ambiente di sonno calmo e rilassante

Dormire a sufficienza è fondamentale per la nostra salute generale, quindi vale la pena di investire in qualsiasi cosa vi aiuti a raggiungere questo obiettivo.

«Dormite in una camera da letto fresca per favorire una migliore qualità del sonno e prendete in considerazione l'idea di investire in un orologio per l'alba, come il Lumie BodyClock Glow», consiglia Joan. «Non è solo una luce, ma imita l'alba e riduce naturalmente la produzione di ormoni del sonno come la melatonina e aumenta i livelli dell'ormone cortisolo, per aiutarvi ad alzarvi e a partire! Perfetto per queste mattine fredde, buie e invernali!».

Covermedia