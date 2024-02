Gli oli di CBD possono aiutare a lenire il prurito del cuoio capelluto.

Capelli sani e lucenti sono l'obiettivo della maggior parte di noi, ma spesso non si ottengono da un giorno all'altro.

La quantità di informazioni e di prodotti disponibili può far sembrare la cura dei capelli opprimente, ma una semplice routine può di solito fare al caso nostro.

Agnieszka Kozlowska, esperta di benessere e proprietaria del marchio di integratori Miracle Leaf, ha condiviso i suoi consigli per proteggere i capelli.

Massaggi regolari del cuoio capelluto

I massaggi al cuoio capelluto sono qualcosa che si può fare facilmente mentre ci si lava i capelli sotto la doccia o nella vasca da bagno.

«Massaggiare il cuoio capelluto stimola il flusso sanguigno, favorendo l'apporto di sostanze nutritive ai follicoli piliferi», spiega Agnieszka.

«Incoraggia la produzione naturale di olio, mantenendo il cuoio capelluto idratato e favorendo una crescita sana dei capelli, combattendo nel contempo la forfora. Fate dei massaggi settimanali al vostro cuoio capelluto con oli nutrienti come l'olio di cocco, di jojoba o d'oliva».

Il cibo è carburante

La vostra dieta può avere un impatto sui vostri capelli.

«Nutrite i vostri capelli dall'interno! Mangiate una dieta equilibrata ricca di proteine, vitamine (soprattutto A, C ed E) e minerali come ferro e zinco», raccomanda Agnieszka. «Queste vitamine e minerali favoriscono la crescita, la forza e la riparazione dei capelli».

Idratazione regolare

Bere regolarmente acqua può aiutare a promuovere la salute dei capelli.

«L'idratazione è fondamentale per mantenere l'elasticità dei capelli, prevenire le rotture e favorire la salute del cuoio capelluto», spiega l'esperta. «Puntate a circa 8 bicchieri al giorno per mantenere idratato il vostro corpo e la vostra chioma. Per i capelli, la pulizia regolare e il condizionamento profondo sono fondamentali».

Rifiniture regolari

Eliminare regolarmente le doppie punte farà apparire i capelli più sani e ne favorirà la crescita.

«Programmate tagli regolari (ogni 6-8 settimane) per eliminare le doppie punte ed evitare che risalgano il fusto del capello», consiglia Agnieszka. «Se lasciate sole, possono causare rotture e far sembrare i capelli sottili e poco sani».

Non lavare troppo i capelli

Un lavaggio eccessivo può rendere i capelli fragili e malsani.

«A meno che i vostri capelli non diventino grassi molto velocemente, saltate i lavaggi quotidiani. L'eccesso di shampoo può eliminare gli oli naturali dei capelli, rendendoli secchi e fragili», avverte Agnieszka. «Provate invece a fare un co-washing con un balsamo. Questa pulizia delicata rimuoverà lo sporco e gli accumuli di prodotto senza togliere la preziosa idratazione».

L'olio di CBD

L'olio di CBD può avere una serie di benefici sul cuoio capelluto, tra cui la riduzione dell'infiammazione.

«Questo sta diventando di moda, e per una buona ragione! L'olio di CBD massaggiato sul cuoio capelluto può aiutare a lenire il prurito, a ridurre l'infiammazione e persino a promuovere la crescita dei capelli», afferma l'esperta di benessere. «Assicuratevi di scegliere un olio di CBD organico e di alta qualità per ottenere i migliori risultati».

Covermedia