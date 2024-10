Quali sono i trucchi per affrontare la stagione fredda con più energia? Covermedia

Ridurre l'assunzione di zucchero aiuta a rafforzare il sistema immunitario.

CoverMedia / Covermedia Covermedia

Il passaggio dall'estate all'autunno può rappresentare uno shock per il nostro organismo, quindi è fondamentale sapere come supportare il corpo durante questi cambiamenti stagionali.

Con l'arrivo dell'autunno nell'emisfero settentrionale, Suzie Sawyer, nutrizionista in collaborazione con Biotiful Gut Health, ha condiviso alcuni consigli su come sostenere la salute del sistema immunitario durante i giorni più freddi e bui.

Mangiare più verdure

Le verdure verdi sono una fonte preziosa di nutrienti e vitamine essenziali per sostenere il sistema immunitario.

«Broccoli, mele, cavolo, spinaci, zucchine, avocado, lime, piselli... non mancano certo alimenti verdi nutrienti», spiega l'esperta. «Questi cibi sono ricchi di sostanze come ferro, vitamina C, carotenoidi, zinco e vitamina E, che rafforzano il sistema immunitario. Cercate di includere almeno un alimento verde in ogni pasto».

Ridurre l'assunzione di zucchero

Il consumo eccessivo di zucchero può indebolire il sistema immunitario e aumentare la suscettibilità alle malattie.

«Lo zucchero sopprime il sistema immunitario riducendo l'efficacia dei globuli bianchi, che sono essenziali per combattere i batteri», spiega Suzie. «Questo significa dire «no» o limitare cereali zuccherati, bevande zuccherate, alcol, dolci e alimenti che contengono zucchero nascosto».

Scegliere i frutti di bosco come alternativa dolce

Incorporare i frutti di bosco nella propria dieta è un ottimo modo per sostenere il sistema immunitario.

«Mirtilli o altri frutti di bosco sono un'ottima scelta», suggerisce Suzie. «I mirtilli, in particolare, sono ricchi di vitamina C, che potenzia il sistema immunitario, e di flavonoidi, potenti antiossidanti che proteggono l'organismo a livello cellulare».

Erba di grano e spirulina

Secondo la nutrizionista, l'erba di grano e la spirulina sono ottime fonti di vitamine e minerali che rafforzano il sistema immunitario, come le vitamine A, C ed E, lo zinco e il selenio. L'erba di grano può essere conservata in frigorifero, mentre la spirulina è facilmente reperibile in polvere.

Aggiungere il kefir

Inserire bevande o yogurt a base di kefir nella propria dieta può migliorare la salute dell'intestino e potenziare l'immunità.

«Gran parte del nostro sistema immunitario si trova nell'intestino, quindi nutrire i batteri buoni con il kefir fermentato è estremamente utile per la salute immunitaria. Inoltre, le bevande a base di kefir contengono naturalmente vitamina B12, che contribuisce al normale funzionamento del sistema immunitario», conclude Suzie.

Covermedia