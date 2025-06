Scopri come proteggerti dalle fastidiose zanzare con semplici accorgimenti.

Le zanzare sono notoriamente un fastidio estivo, ma non tutti sanno che ci sono metodi efficaci per evitare le loro punture, sia in casa che all'aperto.

Howard Carter, esperto britannico nella prevenzione delle punture, ha sviluppato il suo metodo CLOAK, una guida praticissima per proteggersi al meglio.

Howard, noto per la sua esperienza nel settore della protezione dalle punture di insetti, ha condiviso il suo approccio con il pubblico, suggerendo otto semplici cambiamenti nelle abitudini quotidiane che possono ridurre il rischio di essere punti dalle zanzare.

Ecco il metodo CLOAK

C – Coprire braccia e gambe con abiti adatti Vestirsi con abiti lunghi e protettivi è una delle prime linee di difesa contro le zanzare. Abiti leggeri e lunghi non solo riducono la superficie della pelle esposta, ma proteggono anche dalle fastidiose punture.

L – Preferire abiti di colore chiaro Le zanzare sono attratte da colori scuri, come il blu e il nero, quindi è consigliato indossare vestiti di colore chiaro per ridurre l'attrazione. Questo piccolo cambiamento può fare una grande differenza nel numero di punture ricevute.

O – Evitare odori forti, sia corporei che di prodotti per il corpo Profumi, lozioni, shampoo e anche alcuni saponi profumati attirano le zanzare. Si consiglia di utilizzare prodotti senza fragranze e, se possibile, saponi con citronella per un'ulteriore protezione.

A – Applicare un repellente per insetti efficace, preferibilmente naturale Howard consiglia di utilizzare un repellente naturale contenente PMD, come il prodotto Incognito, che è stato testato per offrire una protezione del 100% per fino a cinque ore. L'applicazione di un buon repellente sulle aree esposte può fare la differenza tra una serata tranquilla e una piena di punture.

K – Tenere lontano l'acqua stagnante Le zanzare si riproducono in acqua stagnante, quindi è importante evitare che si accumuli acqua nei cortili, nei vasi o in altri luoghi dove potrebbero proliferare. Eliminare l'acqua stagnante è uno dei modi più efficaci per prevenire la presenza di zanzare.